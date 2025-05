Belém celebra a legado de Lélia Gonzalez a partir do dia 20 de Maio

O Espaço São José Liberto, no Jurunas, em Belém, será o cenário de um evento em memória de Lélia Gonzalez (1935 – 1994), importante intelectual, autora, professora, filósofa e antropóloga brasileira.

A capital paraense, Belém, será o palco da culminância do Projeto Memória Lélia Gonzalez: Caminhos e Reflexões Antirracistas e Antissexistas. A partir do dia 20 de maio, o Espaço São José Liberto, situado na Praça Amazonas, acolherá o encerramento desta significativa iniciativa que celebra os 90 anos de nascimento de Lélia Gonzalez, intelectual, ativista e figura central do movimento negro no Brasil.

Este projeto, que conta com o valioso apoio do Governo do Pará, através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme) e da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), percorreu um trajeto de um ano e meio por seis importantes capitais brasileiras. Belém terá a honra de encerrar este ciclo comemorativo, com uma mostra educativa que permanecerá em cartaz até o dia 29 de junho.

A programação em Belém engloba a impactante mostra educativa, composta por painéis que narram a trajetória da homenageada, e o Seminário “Caminhos e Reflexões Antirracistas e Antissexistas”, que já ecoou em Belo Horizonte, Salvador, São Luís, Brasília, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Adicionalmente, o projeto oferecerá visitas escolares orientadas e gratuitas para aproximadamente dois mil estudantes do ensino médio da região.

O Projeto Memória – Lélia Gonzalez: Caminhos e Reflexões Antirracistas e Antissexistas é uma idealização da Fundação Banco do Brasil, com a competente realização da Associação Amigos do Cinema e da Cultura (AACIC). Sua missão primordial é resgatar e disseminar a rica e multifacetada trajetória de Lélia Gonzalez.

Na capital paraense, o seminário reunirá nomes de grande relevância na luta pela igualdade racial e de gênero. As presenças confirmadas incluem Jurema Batista, professora e política indicada ao prestigiado Prêmio Nobel da Paz; Zélia Amador de Deus, professora e especialista em cultura afro-diaspórica; Mônica Conrado, socióloga e professora da Universidade Federal do Pará (UFPA); Márcia Lima, coordenadora do Núcleo Afro do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap); e Ana Maria Sousa, turismóloga e representante do BB Black Power. A mediação dos debates ficará a cargo de Vanusa Cardoso, cofundadora da Frente em Defesa dos Territórios, e Nilma Bentes, cofundadora da Rede Fulanas – Negras da Amazônia Brasileira.

Durante o evento, o público terá a oportunidade de assistir a um emocionante videodocumentário que traça a vida e a obra de Lélia Gonzalez. Em seguida, serão realizadas palestras e debates enriquecedores com professoras, estudiosas, intelectuais e ativistas dos movimentos negros e de mulheres, promovendo uma profunda reflexão sobre as questões abordadas.

Lélia Gonzalez, uma referência global do feminismo negro e uma das mais importantes pensadoras do Brasil, foi uma pioneira no debate público sobre as intrínsecas relações entre raça e gênero. Sua inestimável contribuição intelectual será revisitada de maneira acessível e didática através das diversas atividades que compõem este projeto.

Ao longo de sua jornada, o projeto tem a expectativa de impactar mais de 24 mil pessoas em atividades presenciais, incluindo a significativa participação de cerca de 14 mil estudantes da rede pública de ensino, democratizando o acesso ao conhecimento sobre Lélia Gonzalez.

Entre os valiosos materiais produzidos pelo projeto, destaca-se um documentário de 32 minutos sobre Lélia Gonzalez (link), que incorpora recursos de acessibilidade como a Língua Brasileira de Sinais (Libras), audiodescrição e legendas, garantindo que sua história alcance um público ainda maior através de canais de TV públicas, comunitárias, universitárias e legislativas.

A iniciativa também contempla o lançamento de um livro fotobiográfico, disponibilizado gratuitamente em formatos e-book, audiobook e PDF, facilitando o acesso à sua biografia e legado. Outro destaque é o inovador Almanaque Pedagógico sobre Lélia Gonzalez, uma ferramenta educacional acessível e relevante, direcionada a professores, educadores e estudantes de todos os níveis de ensino. Embora o Projeto Memória encerre suas atividades presenciais em Belém (PA) no dia 29 de junho, o legado de Lélia Gonzalez continuará a ser difundido através do seu site.

SERVIÇO:

Projeto Memória – Seminário Lélia Gonzalez: Caminhos e Reflexões Antirracistas e Antissexistas

Data: 20 e 21 de maio de 2025

Hora: 17h30 às 22h

Local: Anfiteatro Coliseu das Artes – Espaço São José Liberto, na Praça Amazonas, no Jurunas.

Retirada de ingressos gratuitos pelo Sympla (sujeito à lotação da sala).

Projeto Memória – Mostra Educativa: Caminhos e Reflexões Antirracistas e Antissexistas

Data: 20 de maio a 29 de junho de 2025

Hora: Terça-feira a Sábado, de 10h às 18h | Dom e Feriados de 10h às 14h

Local: Hall de entrada Anfiteatro Coliseu das Artes – Espaço São José Liberto.