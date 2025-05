FCP abre inscrições para curso de ilustração Digital para redes sociais

Presencialmente, as aulas serão realizadas de 12 a 16 de maio. Inscrições abertas até quarta-feira (7) via formulário eletrônico.

A Fundação Cultural do Pará (FCP) convida artistas digitais para aprimorarem suas habilidades no curso de ilustração digital 2D, com foco em redes sociais. As aulas presenciais serão realizadas entre os dias 12 e 16 de maio, das 9h às 17h, com uma pausa para o almoço, proporcionando uma imersão completa no universo da criação digital.

Para participar desta oportunidade de aprendizado, é necessário possuir experiência prévia em ilustração digital e realizar a inscrição através do formulário eletrônico, que estará disponível somente até a próxima quarta-feira (7). Após a análise das inscrições, todos os candidatos pré-inscritos receberão uma comunicação sobre o resultado da seleção para o curso.

A condução das aulas estará a cargo de Angélica Maia, profissional com vasta experiência em diversas formas de animação, incluindo vídeos, reels animados e ilustrações frame a frame. Sua atuação abrange desde trabalhos em estúdios estrangeiros até a criação de artes interativas para campanhas em murais e embalagens de produtos.

Segundo a instrutora, o curso proporcionará a criação de ilustrações digitais 2D ao vivo, direcionadas especificamente para peças de redes sociais. “Ao acompanhar o processo criativo em tempo real, os participantes terão a chance de experimentar e reproduzir as técnicas demonstradas, explorando diversas ferramentas, fluxos de trabalho e estilos artísticos”, explica Angélica Maia.

Serviço:

Curso de ilustração digital 2D para redes sociais

Pré-inscrição até 07/05: Formulário eletrônico

Período do curso: 12/05 A 16/05/2025

Horário: 09H00 às 12H00 e 14H00 às 17H00

Nº de vagas/lotação: 09 vagas

Carga Horária: 30H

Local: Casa das Artes – Rua Dom Alberto Gaudêncio Ramos, 236 (ao lado da Basílica de Nazaré), em Belém.

Foto: xp-pen.com