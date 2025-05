Quadrilha especializada em roubo de carro-forte é presa no sul do Pará com fuzis, explosivos e veículo roubado

Uma operação conjunta realizada na madrugada desta segunda-feira (5) pela 2ª Companhia Independente de Missões Especiais (2ª CIME) e pelo 39º Pelotão da Polícia Militar de Pau D’Arco (7º BPM) resultou na prisão de uma quadrilha especializada em roubo de carro-forte. A ação aconteceu entre os municípios de Floresta do Araguaia, Pau D’Arco e Redenção, no sul do Pará.

Tudo começou quando uma caminhonete sem placas fugiu após sair da balsa em Floresta do Araguaia. A guarnição da operação Sefa alertou as demais equipes, que intensificaram as abordagens na BR-155. Pouco depois, um motociclista foi interceptado pelo 39º PEL, portando duas placas de caminhonete. Ao ser interrogado, ele confessou que entregaria as placas ao grupo criminoso e indicou a localização da quadrilha em uma chácara às margens do Rio Pau D’Arco.

As guarnições da 2ª CIME e do 39º PEL/7º BPM organizaram uma ação tática e cercaram o local. No confronto, nove criminosos foram presos em flagrante. Com eles, foram apreendidas três pistolas, dois fuzis calibre 5.56, um fuzil calibre .50 (de uso restrito), cartuchos de vários calibres, explosivos, cordéis detonantes, uma motocicleta e a caminhonete usada na fuga, que possuía registro de roubo.

O comandante-geral da Polícia Militar do Pará, coronel Dilson Júnior, comemorou a operação:

“Acabamos de prender em Redenção uma quadrilha especializada em roubo a banco, seis elementos presos a princípio […]. Parabéns a toda a equipe motivada, preparada e atuando para prevenir a criminalidade em todo o estado.”

A operação foi liderada pelo capitão PM Leymir (2ª CIME) e pelo comandante do 39º PEL, sob coordenação do Comando de Missões Especiais (CME), com supervisão do coronel Mariuba. As investigações seguem nos municípios envolvidos para localizar outros membros da organização criminosa.

Imagem: Agência Pará