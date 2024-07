Em Mosqueiro, Operação ‘Tolerância Zero’ coíbe poluição sonora e fiscaliza estabelecimentos

Quem buscou a Ilha de Mosqueiro, distrito de Belém, neste segundo final de semana de julho (13 e 14) constatou a intensificação das rondas e da fiscalização pelas forças de segurança que atuam na Operação Verão 2024, o que garantiu tranquilidade a quem aproveitou as praias fluviais.

Para acompanhar a intensa movimentação na ilha, a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), em parceria com a Guarda Municipal de Belém, instalou na Praia do Chapéu Virado, próximo ao caramanchão, uma unidade móvel do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

“A Operação acontece em 92 municípios do Estado, que, historicamente, recebem maior fluxo de pessoas no período de férias escolares. Houve o reforço do efetivo ordinário, que já atua nos locais. Todo o esquema montado tem o objetivo de garantir maior tranquilidade aos paraenses, para que o veraneio possa acontecer com segurança”, disse o titular da Segup, Ualame Machado.

Cumprimento das leis – Dentre as várias ações de controle e fiscalização, os órgãos locais realizaram na Vila de Mosqueiro a Operação “Tolerância Zero”, tendo como alvo eventos, bares, casas de show e estabelecimentos comerciais. Os agentes atuam à noite, com atenção redobrada em quem descumpre as normas de convivência, leis e licenças de funcionamento.

A Operação também combate crimes ambientais, como poluição sonora, e a presença irregular de crianças e adolescentes em estabelecimentos noturnos. Em Mosqueiro, a equipe foi integrada por agentes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Guarda Municipal e Poder Judiciário, que atuaram à noite, iniciando às 20h.

Doze estabelecimentos foram fiscalizados para verificação da documentação necessária ao funcionamento e orientação dos proprietários dos estabelecimentos quanto aos protocolos exigidos para funcionamento, sobretudo pata evitar ações criminosas e manter a ordem pública nos locais.

Mais de 5,6 mil agentes de segurança participam das ações, com reforço no policiamento local, atuando nas atividades integradas para coibir a criminalidade no período de veraneio. As ações preventivas e ostensivas serão realizadas até o dia 31 de julho.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação