Gestão Biden diz que busca evitar guerra ampla no Oriente Médio

John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, afirmou neste domingo (14), em uma entrevista à Fox News, que o presidente Joe Biden busca evitar uma guerra generalizada no Oriente Médio.

– Cada decisão, cada discussão que ele [Biden] teve foi projetada para não permitir que isso se torne uma ampla guerra regional, e é aí que a cabeça dele ainda está – disse Kirby.

Em uma entrevista separada à ABC News, Kirby observou que qualquer resposta ao ataque iraniano da noite passada depende das forças israelenses e enfatizou novamente que Biden não quer que os Estados Unidos se envolvam ainda mais no conflito.

De acordo com Kirby, os danos causados pelo lançamento de drones e mísseis pelo Irã contra Israel, em retaliação a um ataque aéreo à Embaixada iraniana na Síria que matou um importante general iraniano, “foram extremamente leves” e que as defesas colocadas em prática mostraram que o Estado judeu pode se defender.

Por sua vez, Biden disse ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, durante um telefonema neste sábado (13), que os EUA não apoiariam nenhum contra-ataque israelense contra o Irã, de acordo com a imprensa local.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir-Abdolahian, advertiu os Estados Unidos novamente neste domingo que, se suas bases militares em países da região do Oriente Médio forem usadas para “defender e apoiar” Israel, as forças iranianas “inevitavelmente” atacarão essas posições.

