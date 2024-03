Biblioteca Pública Arthur Vianna promove atividades lúdicas para crianças

A Biblioteca Pública Arthur Vianna, realiza mais uma edição do projeto “Literatura para Gente Miúda”, dessa vez com tema “Circo”. Promovido pela Fundação Cultural do Pará (FCP), a atividade irá acontecer hoje (12) e nos próximos dias 19 e 26 na Seção Infantil da Biblioteca, localizada no 3º andar do Centur, em Belém, em dois horários: das 10h às 11h e das 14h às 15h. O público-alvo são crianças com faixa etária de cinco a 10 anos. A entrada é gratuita.

O foco do projeto é proporcionar a vivência fora das telas como tablets, smartphones e computadores, criando um espaço de lazer para crianças e seus familiares através de diversas brincadeiras do mundo circense, como a mágica e a palhaçaria.

Serviço Literatura para Gente Miúda

Data: 12, 19 e 26 de março

Horário: das 10h às 11h e das 14h às 15h

Local: Seção Infantil, no 3° andar da Biblioteca Pública Arthur Vianna

Endereço: Avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro Nazaré

Público alvo: Crianças de 5 a 10 anos

Entrada Gratuita

Foto: Divulgação