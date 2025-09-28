domingo, setembro 28, 2025
BNDES vai proteger empresas prejudicadas por tarifas, diz Mercadante

Presidente do banco destaca linha de crédito de R$ 30 bilhões para negócios afetados pela medida

Eduardo Puccioni e Jean Mendes, do Estadão Conteúdo

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) tem como objetivo proteger as empresas afetadas pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos, disse hoje o presidente do banco, Aloizio Mercadante, em entrevista ao programa “Brasil do Povo“, de José Luiz Datena na Rede TV.

Mercadante explicou que o banco tem uma linha de crédito de R$ 30 bilhões para as empresas afetadas pelo tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Para ele, o Brasil “entrou de gaiato na história” das tarifas. Ele anunciou que nos próximos dias mais R$ 5 bilhões serão disponibilizados em financiamentos para as empresas.

Mercadante também disse que não sabe as razões pelas quais os Estados Unidos estão agindo assim em relação ao Brasil, mas disse entender que uma das causas dessas brigas está nas redes sociais, que “intoxicam as relações sociais e polarizam a sociedade”.

