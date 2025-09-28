domingo, setembro 28, 2025
Desde 1876
“Você está demitido”: Trump faz nova provocação a Powell; veja

Mandato de Powell como presidente do Fed vai até 15 de maio de 2026, e ele tem dito repetidamente que não deixará o cargo mais cedo

Da CNN, São Paulo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, relembrou o seu famoso bordão de quando apresentava o reality show “O Aprendiz”, na mais recente provocação ao chair do Fed (Federal Reserve), Jerome Powell.

Uma charge publicada no perfil do republicano neste sábado (27) mostra Trump falando “Você está demitido”, enquanto Powell segura uma caixa com alguns objetos.

A icônica frase era usada por Trump ao eliminar um candidato no programa “O Aprendiz”, apresentado pelo atual presidente dos EUA entre 2004 e 2015.

A publicação deste sábado é a última de uma série de críticas feitas por Trump contra o presidente do Fed e à condução da política monetária.

Nos últimos meses, o presidente dos EUA já o chamou de “idiota” e ameaçou de demissão.

O mandato de Powell como presidente do Fed vai até 15 de maio de 2026, e ele tem dito repetidamente que não deixará o cargo mais cedo.

REUTERS/Evelyn Hockstein

