Um Boeing 747-400 que tinha acabado de partir do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, precisou dar meia-volta e pousar de volta na origem após uma pane hidráulica.
A aeronave 747-400 da companhia aérea búlgara Compass Air Cargo tinha acabado de decolar na última noite para Liège, na Bélgica, mas passou por uma pane ainda na subida inicial, e os pilotos nivelaram o Jumbo numa altitude de 10 mil pés antes de iniciar uma série de voltas (órbitas) perto de Guararema, no interior paulista.
Os pilotos informaram que ocorreu uma pane hidráulica e que precisariam voltar para Guarulhos, com o pouso ocorrendo em torno de 50 minutos após a decolagem.
Na chegada, a aeronave foi vista fazendo um pouso bastante duro, com bastante fumaça saindo do atrito dos pneus com a pista.
Fonte e imagem: Portal Aeroin