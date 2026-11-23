Ocorrência foi registrada no Jardim das Oliveiras, em São Bernardo do Campo; ninguém se feriu e causas são desconhecidas.

Um carro perdeu o controle, subiu na calçada e caiu em uma ribanceira na manhã de domingo (22), na Estrada Cama Patente, no bairro Jardim das Oliveiras, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Apesar do susto, nenhum dos ocupantes do veículo ficou ferido.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e compareceram ao endereço para o registro da ocorrência. Técnicos do Departamento de Trânsito também estiveram no trecho para realizar uma avaliação no local e orientar a operação de retirada do automóvel.

As causas que levaram o motorista a perder o controle da direção ainda são desconhecidas e não foram divulgadas.