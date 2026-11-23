Moradores recorreram a uma forma inusitada para atravessar ruas completamente alagadas após fortes chuvas em Minas Gerais. Uma piscina foi utilizada como meio improvisado de locomoção em meio à inundação.

A cena chamou a atenção e viralizou nas redes sociais, mostrando a dimensão dos alagamentos e a dificuldade enfrentada por quem precisava se deslocar pela região.

O episódio aconteceu após o temporal que atingiu o local. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a cidade onde o registro foi feito.