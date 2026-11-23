Um homem que tentava furtar uma motocicleta durante um temporal acabou sendo atingido por um raio. O episódio chamou a atenção pela coincidência impressionante e pelas circunstâncias em que aconteceu.

O caso repercutiu nas redes sociais, onde internautas comentaram o ocorrido e a sequência inesperada de acontecimentos.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o local da ocorrência ou o estado de saúde do homem.