Cabo Martins assume Comando do Núcleo Avançado de Perícias Científicas em Paragominas

Em uma movimentação estratégica para fortalecer a segurança pública na região nordeste do Pará, o Cabo da Polícia Militar Clesio Martins da Silva assumiu na última quarta-feira (7), a coordenação do Núcleo Avançado de Perícias Científicas sediado em Paragominas. A unidade é responsável por atender às demandas periciais dos municípios de Mãe do Rio, Aurora do Pará, Ipixuna do Pará, Ulianópolis e Dom Eliseu.

Com uma trajetória de dedicação à segurança pública, Cabo Clesio traz para o cargo uma vasta experiência operacional. Em sua trajetória participou de diversas ações pelo Grupo Tático Operacional (GTO), assim como também contribuiu ao Núcleo Integrado de Operações (Niop) Paragominas, demonstrando comprometimento com a ordem pública na região.

A nomeação de Cabo Clesio é vista como um passo significativo para aprimorar a eficiência das investigações criminais nos municípios atendidos. A expectativa é que sua liderança contribua para a melhoria dos serviços periciais, essenciais para a elucidação de crimes e fortalecimento da justiça.

O Núcleo Avançado de Perícias Científicas desempenha um papel crucial na coleta e análise de evidências, sendo fundamental para a resolução de casos complexos. Com a nova gestão, espera-se uma integração mais eficaz entre as forças de segurança e os órgãos de perícia, promovendo uma resposta mais ágil e precisa às ocorrências na região.

A comunidade local e as autoridades municipais demonstraram otimismo com a chegada de Cabo Clesio à coordenação do núcleo, acreditando que sua experiência e dedicação trarão avanços significativos para a segurança e bem-estar da população.

Fotos: Divulgação