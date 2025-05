Polícia Civil desmonta depósito com 32 quilos de maconha de facção criminosa em Altamira

A Polícia Civil do Pará apreendeu na manhã de ontem, quarta-feira, 14, cerca de 32 quilos de maconha e desarticulou um ponto de armazenamento e distribuição de drogas vinculado a uma facção criminosa, no município de Altamira, sudoeste do estado. A operação resultou ainda na prisão em flagrante de dois suspeitos por tráfico de entorpecentes e na apreensão de um veículo.

A ação policial foi deflagrada a partir de uma denúncia anônima, que apontava um imóvel no bairro Buriti como centro de movimentação suspeita e depósito de entorpecentes. A investigação foi conduzida pela equipe da Seccional Urbana de Altamira, com apoio da Superintendência Regional do Xingu, do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) e da Polícia Militar.

Segundo o delegado Wilson Silva, titular da Superintendência Regional do Xingu, os agentes montaram uma campana nas imediações do endereço indicado. “Pouco tempo depois, os policiais visualizaram um veículo chegando ao imóvel e sendo carregado com duas malas. Após a saída, o motorista foi abordado, e constatamos que as malas continham vários tabletes de maconha”, relatou.

Simultaneamente, outro grupo de agentes permaneceu no local e efetuou a prisão do homem responsável pela distribuição da droga. No total, foram apreendidos 30 tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 32 quilos.

Para o delegado Hennison Jacob, titular da Diretoria de Polícia do Interior (DPI), a operação representa mais um avanço no enfrentamento ao tráfico e ao crime organizado na região. “A ação foi bem-sucedida graças ao trabalho coordenado das forças de segurança e à participação da população, que, por meio de denúncias anônimas, fortalece o combate à criminalidade e ajuda a proteger as comunidades”, ressaltou.

Os dois envolvidos foram autuados em flagrante e encaminhados para os procedimentos legais. O veículo utilizado no transporte da droga também foi apreendido.

A Polícia Civil reforça que a população pode colaborar com investigações de forma sigilosa, por meio do Disque-Denúncia (181) ou pelo WhatsApp (91) 98115-9181, com atendimento da assistente virtual Iara.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias/Polícia Civil