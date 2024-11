Cadastramento biométrico do Iasep tem prazo para encerrar para usuários de Belém

O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado do Pará (Iasep) informa seus segurados para o prazo final do cadastramento biométrico, que se encerra no dia 31 de dezembro deste ano para os usuários que residem em Belém. Após este período, os usuários somente vão conseguir atendimentos médicos, exames e demais serviços cobertos pelo plano, se realizarem a biometria.

O cadastramento biométrico é uma medida de segurança e atualização cadastral implementada pelo Iasep, com o objetivo de garantir maior controle e segurança no acesso aos serviços de saúde. Através do uso de biometria, o Instituto quer evitar fraudes e garantir que apenas os titulares e dependentes regularmente inscritos utilizem o sistema de saúde.

“Estamos nos empenhando para garantir que todos os segurados realizem o cadastramento biométrico de forma rápida e tranquila. Essa medida é essencial para assegurar um atendimento mais seguro e eficiente, evitando fraudes e protegendo os direitos de quem realmente utiliza o plano. Reforçamos a importância de não deixarem para a última hora”, esclareceu Josynélia Tavares Raiol, presidente do Iasep.

O prazo de cadastramento será obrigatório somente para os usuários que residem em Belém, os beneficiários de outros municípios estão com período de encerramento a definir. A expectativa é de que até dezembro, mais de cinquenta por cento dos segurados ativos tenham passado pelo processo de coleta biométrica.

O Iasep reforçou os postos de atendimento biométrico, bem como disponibilizou equipes de apoio, com o objetivo de agilizar o cadastramento e orientar os segurados.

Os titulares e dependentes, devem se dirigir a um dos pontos de atendimento biométrico do Iasep com os documentos pessoais originais e realizar o procedimento de coleta da biometria. O processo é simples e rápido, e não precisa de agendamento.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

– TITULAR: RG, Contracheque e comprovante de residência recente.

– DEPENDENTE: Somente CPF

POSTOS DE ATENDIMENTO

• IASEP Almirante – 8H às 15H

Av. Almirante Barroso, Nº 256 – Marco.

• IASEP João Paulo II – 8H às 15H

Av. João Paulo II, Nº 277 – Marco.

• Estação Cidadania Shopping Pátio Belém – 10H às 17H

• Estação Cidadania Shopping Bosque Grão Pará – 10H às 17H

• Estação Cidadania Shopping Metrópole Ananindeua – 10H às 17H

• Estacão Cidadania Icoaraci – 9H às 15h

• Estação Cidadania Chapéu do Barata – 9H às 15h

• Clínica Cynthia Charone Beira Rio – 7H às 18H

Rua Prof. Nelson Ribeiro, Nº 132.

• Clínica Cynthia Charone Nazaré

– 7H às 18H

Trav. Piedade, Nº 663.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação