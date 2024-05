Projeto “Arte, Memória e Futuro em Serra Pelada” inicia seu terceiro ciclo formativo

Em seu terceiro ciclo formativo, o projeto “Arte, Memória e Futuro em Serra Pelada” será desenvolvido neste mês de maio, de 20 a 23, no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) situado na Avenida Aureliano Chaves, s/n, na Vila de Serra Pelada, em Curionópolis. Oferecida a um público diverso, a oficina de arte e azulejaria reúne membros da comunidade, com idades entre 8 e 108 anos, em uma experiência coletiva baseada na construção de painéis artísticos.

A Casa da Cultura de Canaã dos Carajás integra o projeto e contribui com propostas que reforçam a ideia de que o Sudeste do Pará é um “lugar de memórias e pertencimento”. As atividades foram planejadas para que os alunos façam parte de um processo colaborativo onde tempo e espaço se encontram para lembrar, identificar, transformar, permanecer e expandir a memória e o futuro de Serra Pelada.

O projeto “Arte, Memória e Futuro em Serra Pelada” faz parte do conjunto de ações para a redução da pobreza na vila. A iniciativa contempla ciclos formativos de arte e educação com aproximadamente 120 membros da comunidade e duração de 7 meses. A valorização da paisagem, por meio do projeto, pode contribuir para iniciativas associadas a uma rota turística com base no patrimônio cultural local.

Imagens: Divulgação