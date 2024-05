Parárraiá: São João da Amazônia coloca o Pará no circuito dos tradicionais festejos juninos

O estado do Pará fará o seu primeiro São João da Amazônia! O Parárraiá, como é chamado o evento, promete entrar para o calendário nacional de festas juninas e acontecerá na capital paraense, Belém. A iniciativa conta com o apoio do Governo Federal, por meio do Ministério do Turismo.

Somando-se às tradicionais manifestações culturais do estado no período, o “Parárraiá” posicionará o Pará como um dos protagonistas nas maiores celebrações juninas do Brasil, a exemplo do que acontece em Caruaru (PE), Campina Grande (PB), São Luís (MA), Parintins (AM) e Salvador (BA). O objetivo é promover a diversidade cultural e as tradições únicas da região amazônica para um público mais amplo.

O lançamento do evento, realizado na quinta-feira (09), contou com a ilustre presença do Ministro do Turismo, Celso Sabino. Em seu discurso, o Ministro enfatizou a relevância de a região Norte ter uma programação especial para o período junino. “O São João tem mobilizado o Nordeste por muitos anos, sendo uma data importante para o comércio da região, similar ao Natal e ao Dia das Mães. Temos certeza que o Parárraiá vai ser o primeiro de muitos, atraindo turistas da região da Amazônia e de todo o Brasil para Belém, capital da Amazônia”, finalizou o ministro.

A festa, com entrada gratuita, está programada para acontecer entre os dias 13 e 16 de junho, aquecendo a economia local e atraindo turistas, conforme ressaltou o governador do Pará. “É uma iniciativa que compõe nossa estratégia de consolidação do turismo como vocação do estado”, destacou o governador.

A expectativa é que o movimento seja de 200 mil pessoas por noite. Além dos shows, a programação inclui atrações culturais, com shows de artistas nacionais e regionais, apresentação de quadrilhas, espaços gastronômico e uma serie de outros atrativos para movimentar o público.

Veja a programação:

Data: 13 de junho – quinta-feira

Luan Santana

Mari Fernandez

Henry Freitas

Data:14 de junho – sexta-feira

Wesley Safadão

Hugo & Guilherme

Matheus Fernandes

Data: 15 de junho- sábado

Nattan

Manu Bahtidão

Dennis DJ

Data: 16 de junho – domingo

Xand Avião

Joelma

João Gomes

Fotos: Roberto Castro/MTur