Comunidade do Tabocal, em Santarém, recebe asfalto pela primeira vez na história

À margem da Br-163, distante cerca de 18 km da zona urbana de Santarém, a comunidade de Tabocal recebeu com alegria no início da noite de ontem, sexta-feira, 07, mais de 1,6 quilômetro de malha asfáltica em 6 vias que fazem parte da malha viária da comunidade.

As ruas Maria Pequena, Ferreira Nobre, Sophia, Bom Sossego e rua das Mangueiras foram as contempladas pelo convênio denominado Varias Vias, do Governo do Etado, com recursos provenientes de uma emenda parlamentar do então deputado estadual José Maria Tapajós, e com comtrapartida da Prefeitura.

Para o Prefeito Nelio Aguiar, uma conquista fruto da articulação política e da parceria com os demais entes públicos.

“Não podíamos encerrar nossa gestão sem implantar o asfalto aqui no Tabocal. Não seria justo implantar na zona urbana e não implantarmos aqui na zona rural. Com o asfalto vem o avanço, e tudo isso só foi possível porque existem pessoas que acreditam em nossa gestão e juntos caminham com os mesmos pensamentos que os nossos, de construir uma Santarém melhor para cada um de nós,” frisou o prefeito Nelio Aguiar.

Os moradores do Tabocal se reuniram na rua da Felicidade, uma das contempladas com o asfalto, e caminharam até a escola municipal do bairro, onde no ato também foi entregue uma ambulância que irá atender especificamente à população do Planalto Santareno. Para o presidente da Comunidade do Tabocal, as entregas representam um marco histórico para todos os moradores.

“Nós, como moradores do Tabocal, nunca vimos nada parecido em nossa comunidade. Hoje, temos escolas, Campos iluminados, asfalto e até ambulância, porque em oito anos todos os nossos pedidos foram atendidos e a atual gestão fez muito mais por nós do que todos os que já passaram por aqui,” frisou Francisco Chaguinha – Presidente da Comunidade de Tabocal

Para que a obra pudesse ser feita, foram investidos R$ 2.999.799,59 (dois milhões, novecentos e noventa e nove mil, setecentos e noventa e nove reais e cinquenta e nove centavos), aplicados nos serviços de terraplanagem, pavimentação asfáltica, construção de calçadas, meio fio e sarjetas, além da implantação de sinalizações horizontal e vertical.

“ É mais um complexo de vias que a nossa equipe entrega nesse aniversário de Santarém. E quando se trata de comunidades que nunca tiveram asfalto, pra nós é mais gratificante ainda. Foi um trabalho feito com toda dedicação e técnica para que tudo saísse conforme estava no papel. E como disse o prefeito Nelio, isso é só o começo,” afirmou Daniel Simões, Secretário Municipal de Infraestrutura.

Com a entrega das vias pavimentadas, a comunidade do Tabocal se torna a quarta comunidade de Santarém a receber asfalto na história, terceira somente na atual gestão.

Imagens: Agência Santarém