Cantora afirma que filhas arruinaram sua carreira

Em entrevista publicada nesta terça-feira (12), a cantora britânica Lily Allen disse que suas duas filhas arruinaram sua carreira. A declaração foi dada ao podcast Radio Times.

– As minhas filhas arruinaram a minha carreira. Eu amo as duas e elas me completam, mas em termos de, tipo, você sabe, o estrelato do pop, elas arruinaram tudo. O que realmente me deixa irritada é quando as pessoas dizem que você pode ter tudo; francamente, você não pode – falou.

Lily Allen decidiu priorizar o cuidado das filhas, porque não queria que as meninas vivessem como ela foi criada, com pais ausentes.

A artista britânica é casada com David Harbour. Ela é mãe de Ethel Mary, de 12 anos, e Marnie, de 11, de seu relacionamento com Sam Cooper, segundo informações do site Hugo Gloss.

Allen ficou famosa por músicas como Smile, F*** You e 22, entre outras.

Fonte: Pleno News/ Foto: VICKIE FLORES/EFE/EFEVISUAL