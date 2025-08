Carajás Handebol conquista títulos invictos no campeonato paraense de 2025 em Goianésia

O Carajás Handebol brilhou no Campeonato Paraense de Handebol 2025 realizado na cidade de Goianésia do Pará, no sudeste do Estado. O clube participou em três categorias – Mirim Masculino, Mirim Feminino e Cadete Masculino – saiu da competição com dois títulos inéditos e a certeza de que está no caminho certo ao investir na formação esportiva de base. A conquista aconteceu no Mirim Feminino e Masculino.

O evento reuniu clubes de todo o Estado e se consolidou como uma vitrine do nível técnico do handebol paraense, além de ser um espaço de integração e desenvolvimento para jovens atletas.

A edição teve sabor especial para o Carajás Handebol: foi a estreia oficial das equipes mirins numa competição estadual, marcando um momento histórico para o projeto ‘Ferinhas do Norte’, que atende crianças e adolescentes de 6 a 14 anos.

As equipes Mirim Masculino e Mirim Feminino conquistaram os títulos de Campeão Paraense 2025 com campanhas invictas, desempenho impressionante e muita superação.

A equipe Cadete Masculino, por sua vez, demonstrou evolução e competitividade, encerrando sua participação com duas vitórias e importantes aprendizados.

A comissão técnica formada pelos professores Gilberto Portilho e Karina Ferreira, o fisioterapeuta Alexandre Nascimento e toda a equipe de apoio foram peças-chave para o sucesso. “Nosso foco vai além das quadras. Queremos formar cidadãos comprometidos, confiantes e preparados para a vida”, afirma Karina Ferreira.

“O Carajás Handebol segue firme em sua missão de transformar vidas por meio do esporte. Com muito orgulho, o clube reforça seu compromisso com a juventude de Parauapebas e do Pará: formar campeões dentro e fora das quadras”, diz Roger Moura, presidente.

Campanha do Mirim Masculino:

Carajás 30 x 15 Arena Sport/Adena

Carajás 29 x 20 Meiva/Adena

Carajás 22 x 18 Duck Moju

Mirim Feminino

Carajás 38 x 03 Arena Sport/Adena

Carajás 36 x 03 Meiva/Adena

Carajás 17 x 16 Duck Moju

Carajás 20 x 14 RHC – Rondon do Pará

Cadete Masculino

Carajás 25 x 23 Ascotins

Carajás 25 x 23 Coletivo Miryti/Acará

Carajás 25 x 31 Adcem/Breves

Compromisso com o futuro

A comissão técnica formada pelos professores Gilberto Portilho e Karina Ferreira, o fisioterapeuta Alexandre Nascimento e toda a equipe de apoio foram peças-chave para o sucesso. “Nosso foco vai além das quadras. Queremos formar cidadãos comprometidos, confiantes e preparados para a vida”, afirma Karina Ferreira.

“O Carajás Handebol segue firme em sua missão de transformar vidas por meio do esporte. Com muito orgulho, o clube reforça seu compromisso com a juventude de Parauapebas e do Pará: formar campeões dentro e fora das quadras”, diz Roger Moura, presidente.

Por Braz Chucre/Ronabar/Imagens: Divulgação