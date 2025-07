Caravana indígena no Pará mobiliza territórios rumo à COP30 na maior floresta protegida do planeta

Com presença de cerca de 15 povos em Oriximiná, ação fortalece participação indígena na conferência do clima da ONU, que será realizada em Belém

A região de Oriximiná, no norte do Pará, recebeu neste início de julho uma nova etapa da Caravana dos Povos Indígenas Rumo à COP30, mobilização liderada pela Secretaria de Estado dos Povos Indígenas (Sepi). A iniciativa visa preparar lideranças indígenas para a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, que acontece em Belém, em novembro.

O território, que abriga a maior floresta tropical contínua protegida do planeta, é palco de encontros entre cerca de 15 povos indígenas, com oficinas, debates e rodas de conversa que abordam temas como justiça climática, governança territorial, adaptação às mudanças do clima, proteção da biodiversidade e bioeconomia comunitária.

“Essa caravana nasce dos territórios e chega até a COP30. Estamos promovendo escuta e preparando nossas lideranças para que tenham uma presença qualificada no maior evento climático do mundo”, destacou Puyr Tembé, secretária dos Povos Indígenas do Pará.

A programação é marcada pela construção coletiva de propostas que serão levadas à conferência, com participação ativa de jovens, mulheres e anciãos, reforçando o protagonismo indígena na formulação de soluções para a crise climática.

A etapa em Oriximiná é simbólica pela importância ecológica e cultural da região, onde o manejo sustentável da floresta já é uma prática consolidada entre as comunidades. A Caravana reforça o papel do Pará como estado estratégico na governança ambiental e no reconhecimento dos saberes ancestrais na luta pelo clima.

As próximas etapas seguirão por outras etnorregiões, com previsão de mobilizar mais de 50 povos indígenas em todo o estado até novembro.

Imagem: Agência Pará