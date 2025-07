João Pedro evita comentar briga com Luis Enrique, do PSG: “Tem que aceitar”

Atacante do Chelsea foi agredido pelo treinador espanhol após o apito final

Da CNN

Autor de um dos gols da vitória do Chelsea sobre o PSG, neste domingo (13), que garantiu o título da Copa do Mundo de Clubes, o atacante João Pedro também foi protagonista em confusão após o apito final.

Em meio a comemoração, o brasileiro foi agredido pelo técnico Luis Enrique e o goleiro Donnarumma, do PSG. Ao ser perguntado sobre o assunto, João Pedro preferiu não entrar em detalhes.

“Não quero falar nada. Eles ficaram chateados, normal, perderam. Mas tem que aceitar, perder faz parte também. E vamos comemorar, porque somos campeões”, disse, à CazéTV.

João Pedro também celebrou a vitória ao lado de Andrey Santos, outro brasileiro no elenco do Chelsea. Os dois são cotados para integrarem o elenco da Seleção com Carlo Ancelotti.

“Acho que estou vivendo o inexplicável. Fico muito feliz de estar ao lado desse moleque (Andrey Santos) que eu vi pequeno. Quando eu tava no profissional, ele me via como um exemplo, e hoje estar podendo ganhar um título junto com ele é muito importante. Claro que estar na Seleção Brasileira é o sonho de todo o menino, tenho que seguir trabalhando, acredito que agora eu tenho que aproveitar esse momento”, finalizou.

O atacante estreou pelo Chelsea durante o Mundial de Clubes, após ser contratado junto ao Brighton, por mais de R$ 400 milhões. Ele marcou três gols em dois jogos.

Divulgação/Chelsea