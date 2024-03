Casa da Cultura de Canaã dos Carajás realiza sessão de cinema gratuita para a comunidade

Neste mês dedicado às mulheres, a Casa da Cultura de Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará, realiza sessão de cinema gratuita, com a exibição do documentário brasileiro “Ato Final” que aborda o feminicídio e a violência doméstica, mesclando relatos reais com o trabalho artístico de um grupo de atrizes.

No filme, as personagens principais estão mortas, vítimas de feminicídio. Com três atrizes para representá-las, a trama conta cada uma de suas histórias por meio de experimentações artísticas no palco. Ao mesmo tempo, um grupo de sobreviventes da violência contra a mulher luta para apoiar outras vítimas que, como elas, passaram pelas dores e traumas de uma relação abusiva.

Dirigido por Roberta Fernandes e recentemente lançado nos cinemas, o documentário reúne Janine Correa, Sabrina Feu e Sara Nichio, e as entrevistadas Norma das Graças Francisco, Camila Lopes da Costa, Liliene Rosa Pinheiro da Conceição, Cristiane Mendes e Marciane Pereira dos Santos.

Na programação consta também um bate-papo com a diretora do filme. O evento é aberto para a comunidade e os interessados em participar podem ligar ou enviar mensagem para o número (94) 99220-3451. A Casa da Cultura de Canaã dos Carajás está localizada na Rua Esmeralda, nº 141, bairro Nova Canaã II.

Serviço

O quê? Exibição do documentário “Ato Final” na Casa da Cultura de Canaã dos Carajás

Quando? 7 de março (quinta-feira), às 14h. Entrada gratuita!

Onde? Auditório da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás, localizada na Rua Esmeralda, nº 141, bairro Nova Canaã II

Quem pode participar? Toda a comunidade

Ficou com dúvida? Pode ligar para o número (94) 99220-3451

Imagem: Divulgação