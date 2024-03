Iniciado o semestre da Escola do Poder Legislativo do Pará

O semestre legislativo de 2024/1 do curso “Tecnologia em Gestão Pública”, ofertado pela Fundação Escola do Poder Legislativo do Estado do Pará (Felepa), iniciou na noite da terça-feira, 05. A solenidade de abertura das aulas ocorreu no auditório João Batista e contou com a presença do presidente da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), deputado Chicão (MDB). O curso é mantido pela Casa de Leis e está autorizado pelo Conselho Estadual de Educação do Pará (CEE) para o funcionamento nas modalidades presencial, híbrida e EAD.

O presidente da Alepa falou da alegria em ver que a Fundação Escola do Legislativo colabora de maneira significativa para a vida de muitas pessoas. “Tenho recebido informação de que o curso contribui grandemente para muitas pessoas que buscam uma produção melhor dentro das suas responsabilidades diante do serviço público. Essas pessoas acreditam no trabalho do Poder Legislativo”, disse o deputado Chicão. Ele acrescentou: “meus agradecimentos a todos vocês que fazem esse momento do Poder Legislativo. Temos, hoje, uma Casa de Leis que vive em paz e que produz muito. Isso é motivo de alegria em comparação com as outras assembleias legislativas do Brasil, e o curso de ‘Tecnologia em Gestão’ faz parte dessa produção. Muito obrigado a todos, bom semestre e sucesso”, finalizou.

Após a fala do chefe do Legislativo, a presidente da Felepa, Betânia Fidalgo, apresentou a equipe de docentes que irão colaborar com o ensino-aprendizagem dos alunos da Fundação, bem como toda a equipe da instituição. Ela ressaltou que “estamos iniciando o ano letivo de 2024, indo para o terceiro período da nossa primeira turma e segundo período da segunda turma”. Betânia usou ainda a palavra gratidão pelo trabalho realizado. “Agradeço aos alunos, aos professores, e peço a todos empenho e compromisso, pois é um curso superior, inovador e merece toda nossa atenção. Meu agradecimento especial ao deputado Chicão”, conclui.

“Esse semestre será de novos conhecimentos, o primeiro foi ótimo. Estou na perspectiva de aprender mais ainda. A gente já tem uma base do que é a gestão pública, por isso estou contente de iniciar o semestre. Gestão pública abrange muitas coisas, trata de muitos assuntos, nota dez para a Felepa e para a gestão do presidente Chicão, que tem ajudado na qualificação dos servidores da Alepa”, disse Alisson Oliveira, de 44 anos, servidor lotado no gabinete do deputado Carlos Bordalo. O servidor faz sua primeira graduação e é da segunda turma.

Jeferson Bacelar, da Escola Judicial do Poder Judiciário do Pará, finalizou falando aos alunos sobre Rubem Alves. “Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um dono. Deixaram de ser pássaros. Porque a essência dos pássaros é o voo. Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o voo, isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado. Só pode ser encorajado”.

FELEPA

A Felepa oferta o curso superior de “Tecnologia em Gestão Pública” aos servidores da Alepa de forma presencial desde novembro de 2022. Já os servidores das Câmaras Municipais de municípios paraenses fazem o curso na modalidade à distância. Em agosto de 2023, a Escola Superior da Assembleia Legislativa do Pará lançou o mesmo curso na categoria presencial para os servidores de Câmaras Municipais e prefeituras das cidades de Parauapebas, Canaã dos Carajás, Curionópolis e Eldorado dos Carajás.

O CURSO

O curso de “Tecnologia em Gestão Pública” possui técnicas para coordenar órgãos ou setores da administração pública, na qual assume a responsabilidade no uso de mecanismos públicos. O objetivo do Poder Legislativo, a partir do momento em que concede curso superior, é fazer com que haja um segmento maior no trabalho do servidor público, no qual deve existir transparência e eficácia.

Ao final do curso, o graduando receberá o diploma de Tecnólogo em Gestão Pública. O curso “Tecnologia em Gestão Pública” tem suas ementas voltadas para o Legislativo. O ensino médio completo é primordial para ingressar no curso superior, uma prerrogativa da Lei nº 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). A graduação da Escola do Legislativo terá todas as disciplinas obrigatórias nas diretrizes curriculares nacionais para o curso de gestão pública.

Imagem: AID/Alepa