Casa das Artes apresenta leitura dramatizada de “O que não se diz apodrece em nós”

Nesta sexta-feira, 5 de abril, às 19h, a Casa das Artes apresenta a leitura dramatizada da obra “O que não se diz apodrece em nós”, de Nelson Rodrigues. A adaptação, contemplada pelo edital “Prêmio FCP de Incentivo à Arte e à Cultura” da Fundação Cultural do Pará, integra a programação alusiva ao Dia Mundial do Teatro e Dia Nacional do Circo, celebrados em 27 de março. A entrada é gratuita.

Leitura dramatizada

A leitura dramatizada transcende a mera leitura, elevando-se a uma forma de expressão artística única. Através da habilidade dos atores em transmitir emoções e criar imagens vívidas através da palavra falada, o público é transportado para o universo da história.

Embora menos encenada do que as produções teatrais tradicionais, a leitura dramatizada possui um poder inigualável. Sem a distração de cenários e figurinos, a atenção se concentra na força das palavras e na performance dos atores.

A ideia da leitura dramatizada foi um convite da coordenação de cênicas da Casa das Artes para que o Grupo de Teatro Palha, que tem história no campo teatral, mostrando seus espetáculos por diversos estados brasileiros, apresentasse o espetáculo nesse formato. Também farão parte do elenco, artistas dos grupos Gruta e Cuíra.

Serviço: “O que não se diz apodrece em nós” Obra Anti-Nelson, de Nelson Rodrigues

Data: 05 de abril

Horário: 19h

Local: Casa das Artes

Endereço: R. Dom Alberto Gaudêncio Ramos, 236

Entrada Gratuita

Foto: Divulgação