Hospital divulga novo boletim com estado de saúde de Faustão

O Hospital Israelita Albert Einstein, onde Fausto Silva está internado, divulgou nesta sexta-feira (22) um novo boletim médico sobre o estado de saúde do apresentador, que passou por um transplante de rim no mês passado.

– O paciente Fausto Silva segue internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em apartamento, após passar por um transplante de rim, realizado no dia 26 de fevereiro. O paciente vem sendo submetido a sessões de hemodiálise e aguarda a adaptação do órgão e recuperação da função renal. Está consciente, conversa normalmente e respira sem a ajuda de aparelhos – diz o boletim.

Assinam o documento o nefrologista e coordenador médico de transplante renal do hospital, dr. Marcelino Durão, o urologista e membro da equipe de transplante renal, dr. Sérgio Ximenes, o cardiologista dr. Fernando Bacal e o diretor médico do hospital, dr. Miguel Cendoroglo Neto.

Cerca de duas semanas após receber o novo órgão, Faustão teve de passar por um procedimento chamado embolização, devido ao atraso no processo de adaptação do órgão transplantado.

Foi o segundo transplante de órgão do apresentador, que recebeu um coração em agosto do ano passado, no mesmo hospital.

