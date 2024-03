Inscrições para oficnas do Curro Velho e da Casa da Linguagem terminam nesta sexta (8)

Continua aberta as inscrições para o primeiro ciclo de oficinas de 2024 no Núcleo de Oficinas Curro Velho e na Casa da Linguagem. Dos 44 cursos disponíveis, ainda há vagas em alguns deles para os períodos da manhã e tarde.



Pelo turno da manhã, no Curro Velho, os participantes podem escolher entre uma variedade de oficinas, desde a Iniciação à Pintura até a fabricação de Brinquedos com Resíduos Florestais. Pela parte da tarde há outras opções, como desenho de retrato e Iniciação Teatral.



Já na Casa da Linguagem, uma das oficinas é a de Audiodescrição. A ferramenta visa romper barreiras de comunicação não apenas para aqueles com deficiência visual, mas também para indivíduos com autismo e outras neurodivergências.

As oficinas são gratuitas para alunos de escola pública (fundamental e médio) e infocentro mediante apresentação de comprovante de matrícula ou carteirinha da escola. Crianças menores de 12 anos, PCDs e idosos a partir de 60 anos são isentos de taxa – mais informações no ato da inscrição.



Os interessados podem se inscrever, presencialmente, nas sedes do Núcleo de Oficinas Curro Velho (R. Prof. Nelson Ribeiro, 287) e da Casa da Linguagem (Av. Nazaré, 31), de 9h às 17h.



Confira as oficinas que ainda têm vagas disponíveis:

Núcleo de Oficinas Curro Velho



Manhã:

Iniciação à Pintura, com o instrutor Luiz Felipe Furtado

Laboratório de Gravura, com o instrutor Marcelo Lobato

Web Tiras de Quadrinhos, com o instrutor Leo Dressant

Cestaria, com a instrutora Ruteclea Santos

Escultura de Personagens em Miriti, com o instrutor Paulo Emmanuel

Estamparia com Serigrafia, com a instrutora Verônica Lima

Iniciação Teatral, com a instrutora Mariana Sarame

Dança Regional, com o instrutor Marivaldo Cardoso

Experimentação em audiovisual, com instrutor Geo Abreu

Violão em Grupo, com o instrutor Guibsom Ladim

Iniciação ao Teclado, com a instrutora Marta Pederiva

Marcenaria, com o instrutor João Antunes

Bordado Criativo para Moda, com a instrutora Carla Beltrão

Tarde:

Desenho de Retrato, com o instrutor Gabriel Cardoso

Brinquedos com Resíduos Florestais, com o instrutor João Queiroz

Desenho e Gravura, com o instrutor Igor Baraúna

Iniciação Teatral, com a instrutor André Launé

Danças Urbanas, com o instrutor Renan Mendes

Iniciação à Serigrafia, com o instrutor Sérgio Amoras

Documentário em Mídias Móveis, com o instrutor Márcio Cruz

Animação 2D Digital, com a instrutora Luana Esquerdo

Desenho Digital de Personagem, com o instrutor Paulo Pensador



Casa da Linguagem:



Manhã

Teatro Iniciação, com a instrutora Carmem Virgulino

Desenho em Quadrinho e Produção de Fanzine, com o instrutor Diogo Lima

Tarde

Audiodescrição, com a instrutora Neire Lopes

Laboratório de confecção de livros artesanais como escrita criativa, com a instrutora Joseana Nunes de Souza

Coleção de Moda e Sustentabilidade, com a instrutora Jaque Carvalho

Foto: Marcelo Lelis / Ag. Pará