Casa das Artes oferece nova turma de Workshop de Portfólio

A casa das artes abriu uma nova turma do Workshop de Fundamentos para Criação de Portifólio, parte do projeto “Laboratório de Aperfeiçoamento’, uma maneira de aprimorar habilidades essenciais na comunicação visual e na apresentação do trabalho artístico.

Interessados em participar podem realizar sua inscrição através deste link. São 80 vagas disponíveis, o curso inicia no dia 18 a 22 de março, das 19h às 21h. o evento édestinadon para artistas, pesquisadores/as, produtores/as culturais, alunos/as de graduação em artes e afins, bem como professores/as de arte.

A oficina tem como objetivo mostrar os princípios fundamentais na construção de um documento de apresentação de trabalhos artísticos, destacando as informações para comunicar o artista, seu processo criativo e suas obras.

Foto: Marcelo Lelis / Ag. Pará