Teatro Municipal de Ananindeua recebeu crianças e adolescentes para atividade de conscientização contra o abuso infantil

Na sexta-feira, 17 de maio, crianças e adolescentes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Gabriel Bugarelli, participaram de atividade alusiva ao dia 18 de maio, dia nacional de combate ao abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes. A apresentação foi em parceria com o Centro de Referência de Assistência Social – CRAS – Daniel Reis.

Nos turnos da manhã e a tarde, os alunos estiveram no Teatro Municipal de Ananindeua, acompanhados de professores, coordenadores e familiares, para assistir a uma apresentação de teatro de bonecos. Com linguagem acessível e direcionada ao público jovem a mensagem foi para que as pessoas fiquem atentas a preservação da integridade de crianças e jovens.

O gestor escolar da escola Padre Gabriel Bugarelli, professor André Ribeiro, deu as boas vindas e agradeceu a presença da plateia. Ele falou sobre a importância dos alunos estarem no Teatro, explicou a data e a relevância da conscientização contra o abuso de crianças e adolescentes. Em seguida anunciou a apresentação do teatro de bonecos, organizado pelo CRAS Daniel Reis.

Sobre 18 de maio

O dia 18 de maio é uma data representativa para luta contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, por conta de um episódio ocorrido nesta data, no de 1973, quando uma menina de 8 anos foi brutalmente violentada e morta, em Vitória, capital do Espírito Santo. Em 2020 foi criada a iniciativa do “maio laranja”, para reforçar e ampliar representatividade da campanha.

Imagem: Agência Ananews