Casal é preso por tráfico de drogas durante operação “Belém em Ordem”

Agentes da Guarda Municipal de Belém (GMB), agentes de trânsito da Segbel e policiais militares prenderam, na noite de ontem, segunda-feira, 16, um casal suspeito de tráfico de drogas durante uma abordagem em blitz do programa Belém em Ordem, promovido pela Prefeitura de Belém. O flagrante ocorreu na Avenida Augusto Montenegro, nas proximidades do Conjunto Satélite.

A operação, coordenada pela Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade Urbana (Segbel), contou com o apoio da Polícia Militar e teve como objetivo reforçar o combate ao crime e garantir a segurança no trânsito da capital.

Durante a abordagem realizada na via pública e na pista exclusiva do BRT, os agentes encontraram com o casal aproximadamente 500 papelotes de cocaína, configurando tráfico de entorpecentes. Ambos foram encaminhados à delegacia para os procedimentos legais.

O prefeito de Belém, Igor Normando, também comentou a ação.

“O programa Belém em Ordem é mais do que uma iniciativa de organização urbana. Ele é uma política de Estado que une forças para combater a criminalidade e promover mais tranquilidade aos nossos cidadãos. Seguiremos firmes com ações constantes em todos os bairros”, ressaltou o gestor municipal.

O secretário da Segbel, Luciano de Oliveira, destacou a importância da ação integrada.

“O crime anda sobre rodas e a polícia no trânsito representa prevenção. Essas operações são fundamentais para coibir não apenas infrações de trânsito, mas também o avanço da criminalidade. A presença ativa das forças de segurança nas ruas é uma resposta direta ao clamor da população por mais segurança”, afirmou.

As operações na via expressa do BRT são fundamentais, considerando o alto número de veículos que circulam ilegalmente no local. Conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), nessas situações, é autorizada a autuação e remoção imediata do veículo.

A ação foi conduzida de forma integrada por sete agentes da Guarda Municipal de Belém (GMB), cinco agentes de trânsito da Segbel, e doze policiais militares, reforçando a importância da atuação conjunta das forças de segurança no combate à criminalidade e à desordem no trânsito.

O Programa Belém em Ordem é uma iniciativa permanente da Prefeitura de Belém, que une diferentes órgãos para garantir mais segurança, mobilidade e tranquilidade para a população.

Fonte e imagens: Agência Belém