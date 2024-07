Casos de coqueluche ressurgem; Entenda como prevenir!

A coqueluche, uma doença respiratória altamente contagiosa, voltou a ser motivo de preocupação para as autoridades de saúde. Profissionais alertam para o aumento de casos e a importância da vacinação e medidas de higiene para prevenir a doença.

A coqueluche, também conhecida como pertussis, ataca o trato respiratório e é causada pela bactéria Bordetella pertussis. A transmissão ocorre por meio de gotículas respiratórias expelidas por tosse, espirro ou fala de pessoas infectadas.

Os sintomas variam de acordo com a idade e o estado imunológico do paciente. Em adultos, podem ser leves, incluindo tosse seca, febre baixa, coriza e mal-estar geral. Em casos mais graves, a tosse se torna intensa e persistente, podendo gerar sons agudos, vômitos, cansaço extremo e dificuldade para respirar.

As autoridades de saúde estão intensificando as campanhas de vacinação e conscientização sobre a coqueluche. A colaboração da população é fundamental para conter o surto da doença.

– A coqueluche pode ser grave, especialmente em bebês menores de 1 ano, podendo levar à pneumonia, convulsões e até mesmo à morte – alerta a Dra. Fabrizia Tavares, professora da Universidade Tiradentes (UNIT).

– É fundamental que a população esteja ciente dos sintomas, busque atendimento médico em caso de suspeita e mantenha a vacinação em dia – completa.

PREVENÇÃO E TRATAMENTO:

A vacinação é a principal forma de prevenção contra a coqueluche. A vacina DTPa (difteria, tétano e coqueluche) é recomendada para crianças e adultos, especialmente aqueles que têm contato com bebês.

O tratamento da coqueluche é feito com antibióticos, além de cuidados de suporte como hidratação e oxigênio, quando necessário. O isolamento da pessoa infectada também é crucial para evitar a transmissão da doença.

MEDIDAS DE CONTROLE:

Além da vacinação, outras medidas importantes para prevenir a coqueluche incluem:

– Lavar as mãos frequentemente com água e sabão;

– Cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;

– Evitar contato com pessoas doentes;

– Manter os ambientes ventilados.

DOENÇAS REEMERGENTES:

Doenças como febre amarela, dengue, chikungunya e zika também estão reemergindo em algumas regiões do Brasil. O monitoramento constante e a adoção de medidas de controle são essenciais para prevenir a proliferação dessas doenças.

A Dra. Fabrizia Tavares também alerta para o risco de ressurgimento de outras doenças, como sarampo e poliomielite, devido à baixa cobertura vacinal e à hesitação vacinal.

– É fundamental que a população se vacine de acordo com o calendário vacinal e busque informações confiáveis sobre as doenças – reforça.

