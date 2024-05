CCJ da Câmara vota nesta terça convite para ouvir Elon Musk

A presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, a deputada Caroline de Toni (PL-SC), pautou para esta terça-feira (21) um pedido de convite para o empresário Elon Musk ser ouvido no colegiado.

O convite ao dono da rede social X está inserido no requerimento apresentado pelo deputado José Medeiros (PL-MT) com a proposta de apreciar as denúncias feitas pelo bilionário contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Como Musk não apresentou disponibilidade de participar presencialmente, Medeiros sugeriu que a comissão o ouça de maneira remota, virtual. É possível que o empresário tema por decisões de Moraes em seu desfavor, caso esteja em solo brasileiro.

– Dessarte, requer que seja convidado a comparecer em reunião de audiência pública por meio virtual, em data a ser agendada, o senhor Elon Reeve Musk, dono da rede social cuja trama de censuras foi amplamente detectada e pôde vir à tona – diz trecho do requerimento de Medeiros.

