TikTok lança arsenal de IA e ferramentas de busca para transformar entretenimento em vendas no Brasil

Plataforma apresenta GMV Max e Search Ads no primeiro TikTok World brasileiro apostando em integração total entre descoberta e compra

porCarlos Merigo

Faz tempo que o TikTok decidiu que não quer mais ser apenas o app onde você perde horas assistindo dancinhas. A plataforma lançou no Brasil um pacote robusto de ferramentas publicitárias com IA, incluindo GMV Max e Search Ads, durante o primeiro TikTok World no país, realizado no dia 5/6 no MIS Experience, São Paulo. A mensagem é clara: queremos ser seu shopping center digital favorito.

Por que importa: Com bilhões em pesquisas diárias e crescimento de 40% ano a ano, TikTok está disputando território com Google na busca e com Amazon/Mercado Livre no e-commerce – tudo ao mesmo tempo.

O arsenal “full-funnel” do TikTok

As novidades apresentadas em São Paulo incluem:

GMV Max – O cérebro de IA para vendas:

Integra dados orgânicos + afiliados + mídia paga

Otimiza campanhas automaticamente para ROI máximo

Case Colgate Indonésia: +82,9% ROI, -40% custo por aquisição

Modelo de leilão onde marca define próprio orçamento

Search Ads – Competindo com Google:

Anúncios baseados em palavras-chave nos resultados

1 em 4 usuários busca algo nos primeiros 30 segundos

Eventbrite: +66% em CTR, -33% em CPA

“O TikTok tem se consolidado como espaço de descoberta. Por isso lançamos a Shop, conectando descoberta e compra”, explica Daniela Okuma, diretora-geral de negócios no Brasil.

TikTok Shop: o marketplace que quer ser diferente

Desde maio no Brasil com 1.000+ marcas:

Foco: Beleza, pets, eletrônicos, decoração

Beleza, pets, eletrônicos, decoração Players: Arezzo, Avon, Boticário, Cobasi, Natura, Riachuelo

Arezzo, Avon, Boticário, Cobasi, Natura, Riachuelo Diferencial: Logística local (não é Shopee da vida)

Logística local (não é Shopee da vida) Promessa: 2,5x mais chance de conversão com mídia integrada

A estratégia do “ciclo infinito”

TikTok abandona funil tradicional de vendas:

Antes: Awareness → Consideração → Conversão

Awareness → Consideração → Conversão Agora: Descobrir ↔️ Testar ↔️ Comprar ↔️ Criar conteúdo

“As pessoas descobrem, testam, recebem recomendações, compram e produzem conteúdo, tudo de forma integrada”, resume Okuma.

Números que importam

ByteDance em 2024:

US$ 155 bilhões em receita (+29%)

em receita (+29%) US$ 32,6 bilhões movimentados no TikTok Shop global

movimentados no TikTok Shop global US$ 9 bilhões só nos EUA

só nos EUA 2 bilhões de usuários ativos globalmente

O elefante na sala

Enquanto lança ferramentas sofisticadas no Brasil, TikTok ainda enfrenta:

Ameaça de ban nos EUA (futuro incerto) Competição feroz com Mercado Livre, Amazon, Shopee Desafio cultural: Brasileiro compra dançando e vendo meme?

A aposta: Transformar cada vídeo viral em oportunidade de venda. Se der certo, TikTok vira a plataforma definitiva onde entretenimento = comércio.