CEO da LFU comenta fala de Leila Pereira e chances de liga sem Flamengo

Gabriel Lima, convidado do CNN Esportes S/A, não acredita que o isolamento é a melhor resposta para o posicionamento do clube carioca

Manuella Dal Mas, da CNN

A proposta de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, de isolar o Flamengo nas discussões sobre a liga de futebol do Brasil ganhou destaque nos últimos dias. A fala ocorreu em meio à crise entre os blocos e a ação judicial movida pelo clube carioca.

Durante entrevista ao CNN Esportes S/A deste domingo (5), o CEO da Liga Forte União (LFU), Gabriel Lima, comentou a sugestão e o cenário legal de uma liga sem o Rubro-Negro.

A presidente palmeirense foi dura ao criticar a postura do Flamengo. Para Leila, uma resposta à posição do clube carioca seria deixar o Flamengo “jogar sozinho”.

O CEO da LFU reconheceu que o cenário de confronto é extremo.

“Eu acho que assim, na minha concepção, você fazer uma ação judicial contra clubes que estão dentro de um mesmo bloco econômico é uma ação extrema que gera consequências graves para a cadeia de suprimento do futebol”, opinou.

No entanto, apesar da fala da dirigente, o executivo ponderou sobre a via da exclusão.

Eu acho que o caminho não é botar ninguém contra a parede. O caminho é você buscar a convergência. A gente tem conversado com a Libra. Então, assim, existe já um processo que é um processo de convergência, mas eu não acho que o caminho é você isolar ninguém. Mas também, ao mesmo tempo, eu não posso obrigar que o Flamengo esteja de acordo com o que a gente está tratando aqui.Gabriel Lima, CEO da Liga Forte União (LFU)

Liga sem o Mengão é possível

Questionado sobre a possibilidade de uma união dos outros 19 clubes, o CEO confirmou a possibilidade jurídica.

“Do ponto de vista legal, tudo é possível. Não tem nenhum tipo de restrição nesse sentido. Mas, de novo, eu não acho que seja o caminho. Eu prefiro nem cogitar esse tipo de hipótese, porque me parece uma ação extrema, que não gera valor para o que a gente quer construir”, refletiu.

Para Lima, mesmo que o isolamento econômico ocorra, ele tende a ser temporário.

“Eu não acredito que seja possível você excluir nenhum clube, nem deveríamos. Agora, do ponto de vista econômico, talvez seja possível você fazer uma primeira unificação econômica sem o Flamengo, que não queira participar do processo e, no futuro, ele certamente vai aderir”, considerou o CEO.

Vem aí!

O executivo da LFU, de toda forma, está confiante com a unificação dos blocos.

“Quem quiser aderir ao processo vai aderir, e a gente vai convencendo os demais com base em argumentação, demonstrando resultado”, afirmou.

Segundo Gabriel Lima, a liga unificada brasileira já está seguindo um percurso natural para ser formalizada de uma vez.

Eu acredito no processo de unificação. A LFU está pronta. A gente já discutiu, alguns meses atrás, uma potencial unificação com os clubes da Libra. Existem algumas propostas que nesse momento estão na mesa. Então, assim, eu acredito muito nesse processo, eu acho que vai ser natural e que vai acontecer.Gabriel Lima, CEO da Liga Forte União (LFU)

