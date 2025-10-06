Santos perde para o Ceará e segue em posição delicada no Brasileirão

A equipe paulista foi superada pelo Vozão por 3 a 0 e estacionou na 16ª colocação, com 28 pontos conquistados
Victor Fardin, da CNN Brasil
Em jogo válido pela 27ª rodada do Brasileirão, o Santos foi superado pelo Ceará por 3 a 0, neste domingo (5), na Arena Castelão.
Lucas Mugni, Pedro Henrique e Fernando Sobral foram os autores dos gols que decretaram a vitória do Vozão sobre o Peixe.
Com o resultado, o Santos permaneceu com 28 pontos na 16ª posição do Campeonato Brasileiro, apenas três de distância do Vitória, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.
Em busca de se recuperar na liga nacional, o Peixe entra em campo no dia 15 de outubro, às 21h30 (de Brasília), para enfrentar o Corinthians, na Vila Belmiro.
O Ceará, por sua vez, chegou na marca de 34 pontos e se encontra na 10ª posição. A equipe cearense tentará manter a série positiva também no dia 15, às 20h, quando visita o Sport, na Ilha do Retiro.
A partida
Logo no primeiro minuto, o Ceará quase balançou as redes com o volante Dieguinho, que carimbou o travessão em finalização desviada na defesa adversária. Já aos nove, o centroavante Pedro Raul ajeitou para o meia Lucas Mugni, que precisou de duas chances para abrir o placar.
Aos 17 minutos, o Santos respondeu com o meia Benjamín Rollheiser, em belo chute que parou na trave. O Vozão voltou a levar perigo mais tarde, com o meia Lourenço, que encheu o pé e obrigou o goleiro Gabriel Brazão a fazer uma ótima defesa. No lance seguinte, foi a vez do lateral Matheus Bahia acertar o travessão.
No segundo tempo, o Ceará aumentou a diferença na marca de 20 minutos. O ponta Galeano aproveitou uma bobeada da defesa do Peixe, invadiu a área e rolou para o atacante Pedro Henrique anotar o 2 a 0.
Já nos acréscimos, o volante Fernando Sobral deu números finais ao triunfo do time da casa por 3 a 0. Ele recebeu de Pedro Henrique e, na entrada da área, bateu no cantinho para fechar a conta.
LC MOREIRA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO