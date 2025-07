Cerca de 300 mil alunos da rede estadual voltam hoje às aulas no interior do Estado

O retorno das aulas nas escolas públicas estaduais da rede de ensino paraense nos municípios do interior acontece, nesta quinta-feira, 31, para cerca de 300 mil estudantes nas unidades da Secretaria de Estado de Educação (Seduc). É o início do segundo semestre letivo de 2025.

Na Região Metropolitana de Belém (RMB), 168 mil estudantes da rede pública estadual retornaram às salas de aula no dia 14 de julho, em Belém, Ananindeua e Marituba, cumprindo o calendário especial em razão da COP 30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), em Belém, em novembro deste ano.

Nos três municípios da RMB, as férias escolares foram divididas em dois períodos: o primeiro de 30 de junho a 13 de julho; o segundo, de 5 a 21 de novembro; este último coincidindo com a realização da COP 30.

Em Santo Antônio do Tauá, na Região de Integração do Guamá, a direção e o corpo docente da Escola Estadual de Tempo Integral Celso Rodrigues aguardam os estudantes com entusiasmo, destaca o professor de Física, Fábio Jorge Ferreira. “Aguardamos o retorno de nossos queridos alunos com grande alegria e expectativa. Estamos todos na escola nos preparando para recebê-los de braços abertos. Já estamos planejando uma acolhida especial para este recomeço após as férias, para que todos se sintam em casa novamente”, disse.

Ainda segundo o educador, neste segundo semestre o ritmo estará acelerado. “Entraremos em um ritmo intenso de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e para o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), avaliações fundamentais para o futuro de nossos estudantes”.

“Tive a incrível oportunidade de ser selecionado para a Escola de Física no CERN, o maior laboratório de Física de Partículas do mundo, localizado na Suíça. O programa, voltado para professores de Ensino Médio, ocorrerá em Lisboa e em Genebra. Estarei imerso em um ambiente de pesquisa de ponta, participando de aulas e visitas aos laboratórios do CERN. Serão doze dias de muito aprendizado, e podem ter certeza de que voltarei com muitos conhecimentos e experiências novas para compartilhar com meus alunos e colegas professores”, frisou o professor Fábio Jorge.

Na Escola Estadual de Tempo Integral Professor Benício Lopes, no município de Castanhal, Região de Integração do Guamá, as expectativas para esse retorno das aulas são altas. “As nossas expectativas para o segundo semestre são as melhores. A gente espera um segundo semestre cheio de significado e de grandes realizações. A ideia é receber nossos alunos com muito entusiasmo, os acolhendo com muito carinho, empatia, incentivo e visando sempre o bem-estar socioemocional que é extremamente importante, uma mente saudável, um corpo saudável e também intelectual, claro, visando alcançar o seu pleno potencial dentro de cada série. Esse é um ano da prova e nós esperamos que nossos alunos consolidem todo o conhecimento que receberam no primeiro semestre, que receberão agora no segundo semestre também, conhecimento repassado pelos nossos professores, extremamente competentes, então a expectativa é que nós possamos alcançar a meta do Estado e também aumentar a nossa meta enquanto escola da rede estadual”, afirmou Lene Lira, vice-diretora pedagógica da escola.

Para a estudante Thaissa Wengert, da 2ª série do ensino médio da Escola Estadual Desembargador Augusto Olímpio, no município de Nova Timboteua, na Região de Integração do Rio Caeté, voltar à escola é um prazer. “A volta às aulas é um momento tão importante e é um prazer retornar. Sempre que se inicia um novo semestre é uma mistura de sentimentos, ansiedade, alegria, desafios e esperança. Espero um semestre leve, produtivo e cheio de oportunidades, já que a Seduc, juntamente com a coordenação da escola, nos proporcionam ótimos professores, ótimos profissionais, reforço gratuito, que é de extrema importância para o nosso crescimento, tanto como pessoas, quanto alunos e nos incentivam a melhorar cada vez mais”, compartilhou.

EXPANSÃO

Em 2025, a Seduc efetivou mais 49 unidades que adotaram o Programa de Ensino Integral (PEI), totalizando 162 escolas com esse modelo pedagógico, superando em mais de cinco vezes o número dessas instituições na rede pública estadual de ensino.

Além do aumento no número de escolas, o impacto dessa expansão é claramente visível no crescimento das matrículas. Em 2018, as escolas na modalidade integral no Pará atendiam 6 mil alunos. Em 2025 houve um salto para 48 mil matrículas, um aumento oito vezes maior na capacidade de atendimento.

Fonte e imagem: Agência Pará de Notícias