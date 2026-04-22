quarta-feira, abril 22, 2026
Desde 1876
Texto aqui...
HomeESPORTE
ESPORTE

Transparência marca Assembleia da AABB e gestão recebe elogios dos associados

A Assembleia Geral Ordinária da Associação Atlética Banco do Brasil, realizada no último domingo, foi marcada pela tranquilidade e pela forte participação dos associados. O encontro teve como principal pauta a análise e aprovação da prestação de contas referente à temporada de 2025.

Conduzida pela presidente Tânia Barbosa, a reunião chamou atenção pela forma detalhada como as informações financeiras foram apresentadas. Receitas, despesas e pendências foram expostas de maneira minuciosa, o que, segundo os presentes, não era comum em gestões anteriores.

O resultado foi a aprovação unânime das contas, acompanhada de manifestações positivas por parte dos associados, muitos deles com anos de vínculo com o clube. A transparência e a clareza na condução dos trabalhos foram amplamente elogiadas.

“Saio daqui satisfeito com essa lisura da atual gestão. Em todo o tempo como associado, nunca vi uma assembleia com esse nível de detalhamento”, destacou o associado Cláudio Miranda.

A atual diretoria tem como meta fortalecer o clube e recolocá-lo em posição de destaque nas atividades sociais, esportivas e culturais, tanto no cenário local quanto nacional. Segundo relatos, a postura administrativa tem contribuído para o retorno de frequentadores e maior engajamento dos associados.

Campeonato de futsal segue neste domingo

Paralelamente às atividades administrativas, a AABB mantém sua programação esportiva ativa. A quarta rodada do Campeonato de Futsal entre associados será realizada neste domingo (26), com os seguintes confrontos:

  • 9h – AABB/Belém x Urubu
  • 10h – Lion x APS
  • 11h – Futmáster x Aliados
  • 12h – Boca Jr x Abelhão

Por Nonato Batista/Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ/Fotos: Divulgação

banner-pmb-300x100px
Artigo anterior
Vídeo: Zé Felipe celebra 28 anos com festa em família e homenagens emocionantes dos pais
Próximo artigo
Vídeo: Kamilynha entra no clima de “Michael”; Grávida, influenciadora dança clássico de Michael Jackson

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,537FollowersFollow
22,900SubscribersSubscribe
banner liquida avistao - 320x320
WebBanner_AnitaGerosa_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315