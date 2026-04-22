Transparência marca Assembleia da AABB e gestão recebe elogios dos associados

A Assembleia Geral Ordinária da Associação Atlética Banco do Brasil, realizada no último domingo, foi marcada pela tranquilidade e pela forte participação dos associados. O encontro teve como principal pauta a análise e aprovação da prestação de contas referente à temporada de 2025.

Conduzida pela presidente Tânia Barbosa, a reunião chamou atenção pela forma detalhada como as informações financeiras foram apresentadas. Receitas, despesas e pendências foram expostas de maneira minuciosa, o que, segundo os presentes, não era comum em gestões anteriores.

O resultado foi a aprovação unânime das contas, acompanhada de manifestações positivas por parte dos associados, muitos deles com anos de vínculo com o clube. A transparência e a clareza na condução dos trabalhos foram amplamente elogiadas.

“Saio daqui satisfeito com essa lisura da atual gestão. Em todo o tempo como associado, nunca vi uma assembleia com esse nível de detalhamento”, destacou o associado Cláudio Miranda.

A atual diretoria tem como meta fortalecer o clube e recolocá-lo em posição de destaque nas atividades sociais, esportivas e culturais, tanto no cenário local quanto nacional. Segundo relatos, a postura administrativa tem contribuído para o retorno de frequentadores e maior engajamento dos associados.

Campeonato de futsal segue neste domingo

Paralelamente às atividades administrativas, a AABB mantém sua programação esportiva ativa. A quarta rodada do Campeonato de Futsal entre associados será realizada neste domingo (26), com os seguintes confrontos:

9h – AABB/Belém x Urubu

10h – Lion x APS

11h – Futmáster x Aliados

12h – Boca Jr x Abelhão

Por Nonato Batista/Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ/Fotos: Divulgação