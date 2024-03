Ex-marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa pede esmolas para sobreviver

Alexandre Correa abriu uma vaquinha online e pediu dinheiro para pagar despesas de supermercado e também dos advogados. Afastado do cargo de sócio das empresas de Ana Hickmann desde novembro do ano passado, ele alegou que está conseguindo se manter por conta da ajuda de internautas, que depositam quantias em sua conta. Até o momento, ele arrecadou R$ 8.185,50.

O ex-marido de Ana Hickmann publicou um vídeo em seu novo perfil no Instagram e agradeceu as doações que recebeu desde o fim do último mês. “Sendo objetivo, eu conto com o apoio de vocês na vaquinha, qualquer ordem de valor, 50 centavos ou qualquer coisa que vocês possam me ajudar”, afirmou ele na gravação desta segunda (11).

“Isso é para que eu possa continuar honrando minhas pequenas despesas processuais e o meu mantenimento de supermercado. Muito obrigado a todos”, acrescentou Correa.

Em outro trecho do vídeo, o empresário alegou não ter acesso a nenhum recurso financeiro desde que foi afastado por Ana de seu cargo na companhia. Ele é investigado pela polícia por suposta fraude, esquema de pirâmide, desvio de dinheiro e falsificação de documentos com a assinatura da apresentadora.

“Como todos sabem, e os que não sabem seria importante saber, pois devo satisfação, estou fazendo hoje 137 dias afastado das empresas por conta de uma medida protetiva que, covardemente, Ana Hickmann adotou”, lamentou.

“Com isso, não tenho acesso a recurso nenhum, cartão de crédito, conta bancária, nada… Me foi subtraído tudo aquilo que eu tinha de direito por 25 anos de trabalho. Mas, enfim, eu acredito na Justiça e que tudo isso vai se reverter”, concluiu Alexandre Correa.

O pai do filho de Ana Hickmann deixou o link da vaquinha online na publicação do Instagram. “A vaquinha está sendo vital para me ajudar a manter o fôlego nessa luta inglória em que fui colocado. Meus mais sinceros agradecimentos a cada centavo que me foi doado. Pedindo a Deus que recompense em dobro a cada um que me estendeu a mão através dessa vaquinha”, escreveu na legenda.

Imagem: Reprodução/Instagram