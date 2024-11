Programa do Governo identifica 190 bovinos de Novo Repartimento e do Assentamento Tuerê

O Governo do Pará realizou, em Novo Repartimento, município da região de influência da Rodovia Transamazônica (BR-230), no Sudeste, a identificação de 190 bovinos e a capacitação de 30 operadores de rastreabilidade (OPRs), no âmbito do Programa Pecuária Sustentável do Pará. A iniciativa busca rastrear todos os animais em trânsito no Estado até dezembro de 2025, beneficiando pequenos produtores, que possuem até 100 cabeças de gado, com a entrega gratuita dos “brincos”, dispositivos oficiais de identificação.

A programação foi promovida pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará), em parceria com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), Secretaria de Estado da Agricultura Familiar (Seaf) e entidades, como a Fundação Solidaridad, The Nature Conservancy (TNC), GIZ e Imaflora (Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola). Realizada entre os dias 12 e 14, abrangendo o Assentamento Tuerê, a iniciativa incluiu capacitações teóricas e práticas sobre os seguintes temas:

– Sistema de Rastreabilidade Bovídea do Pará (SRBIPA);

– Boas práticas de manejo e identificação individual de animais;

– Regularização ambiental, e

– Pecuária sustentável no contexto da agricultura familiar.

Durante as atividades práticas, os 190 bovinos, de três propriedades, foram identificados. Os 30 operadores capacitados passarão a atuar oficialmente no SRBIPA.

Valorização – Iniciativa pioneira, o Programa Pecuária Sustentável do Pará une o poder público, a iniciativa privada e o terceiro setor, com o objetivo de fomentar uma produção mais sustentável, promovendo rastreabilidade, integridade e valorização da pecuária local. O Programa oferece assistência técnica e incentivos aos produtores da agricultura familiar, priorizando a capacitação e o engajamento a esse segmento.

De acordo com o secretário de Estado da Agricultura Familiar, Cássio Pereira, a iniciativa é inclusiva e estratégica para o Estado. “Esse Programa se dedica a atender todos os produtores, incluindo a agricultura familiar. Tenho confiança de que venceremos o desafio de identificar todos os animais do Estado. Com capacitação e a formação de multiplicadores, trabalharemos juntos para garantir uma pecuária mais sustentável no Pará”, destacou o titular da Seaf.

Auxílio aos produtores – Barbra Lopes, gerente de Rastreabilidade e Cadastro Agropecuário da Adepará, ressaltou a relevância do operador de rastreabilidade comunitário. “Pensando nos pequenos produtores, povos originários e comunidades quilombolas, criamos o OPR comunitário que, após passar por capacitação realizada pela Adepará, poderá auxiliar diretamente os produtores, fortalecendo a implementação dessa nova política pública”, explicou.

O impacto é positivo para os produtores, como garante Maria Goretti, produtora rural da comunidade Rancho da Pedra. Com 70 cabeças de gado, ela destacou os benefícios da rastreabilidade. “Esse Programa ajuda o pequeno produtor a se organizar melhor e ter controle do rebanho, o que aumenta a lucratividade. Participei do curso de OPR e adorei a experiência. O futuro está aí, e quem não se adequar vai ficar para trás. Esse incentivo é essencial, especialmente porque abre portas para nossos produtos no mercado externo”, disse Maria Goretti.

Servidores da Semas atenderam os produtores, esclarecendo dúvidas sobre serviços de regularização ambiental, consulta ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) e orientando sobre passivos ambientais e troca de responsáveis técnicos.

Fonte: Agência Pará/Foto: Nathalia Lima