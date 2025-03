Cine Líbero Luxardo exibe “Tarde Demais, Meu Amor” neste sábado (29)

Após a sessão, o público terá a oportunidade de participar de um bate-papo exclusivo com o diretor, que compartilhará detalhes e curiosidades sobre a produção do filme.

Neste sábado (29), o Cine Líbero Luxardo (CLL) apresenta uma sessão especial do filme “Tarde Demais, Meu Amor”, do diretor Christofer Pallu. A exibição integra o Projeto Janelas, que oferece espaço para produções audiovisuais alternativas. A entrada é gratuita, com capacidade para 98 espectadores.

Após a exibição do filme, às 19h30, o público terá a oportunidade de participar de um bate-papo enriquecedor com o diretor, que revelará detalhes sobre o processo criativo da produção. O Projeto Janelas é uma iniciativa do CLL que visa atender demandas externas, abrindo espaço para a produção audiovisual paraense, incluindo curtas, longas-metragens e videoclipes.

Tarde Demais, Meu Amor”, um filme noir com classificação indicativa para maiores de 14 anos, explora temas densos como crime, desilusão e corrupção. A trama acompanha o delegado Hélio em sua obstinada missão de livrar a cidade da influência criminosa de Paulo, proprietário de um bar que serve como fachada para atividades ilícitas. Nesse mesmo cenário, a dançarina Mariana busca libertar-se de um passado sufocante, enquanto seu irmão, um dos capangas de Paulo, desaparece misteriosamente.

Christofer Pallu, que marcará presença no evento, antecipa alguns pontos que serão debatidos: “O filme surgiu do desejo de investigar a atmosfera sombria dos centros urbanos e as dinâmicas humanas em situações de violência. Buscamos construir personagens complexos, aprisionados em seus próprios labirintos morais”, revela o diretor. Filmada em locações que intensificam o clima de suspense, a obra promete envolver o público com sua narrativa densa e estética impactante.

A sessão reafirma o papel crucial da FCP na promoção e valorização da cultura paraense, proporcionando ao público acesso a filmes que frequentemente não chegam ao circuito comercial. Através do Projeto Janelas, a fundação fortalece seu compromisso com a democratização do cinema e o incentivo à produção audiovisual local, assegurando que obras como “Tarde Demais, Meu Amor” encontrem novos públicos e estimulem debates artísticos na região.

Serviço:

Projeto Janelas – “Tarde Demais, Meu Amor”

Direção: Christofer Pallu

Data: 29 de março, às 19h30

Local: Av. Gentil Bittencourt, 650

Lotação: 98 lugares

Não é permitido consumo de alimentos e bebidas na sala