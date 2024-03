Clínica Saúde da Família Cristo Redentor é entregue totalmente requalificada

O prefeito de Ananindeua, Doutor Daniel Santos, inaugurou na noite de anteontem, quinta-feira, 29, a Clínica Saúde da Família Cristo Redentor, localizada no bairro do Icuí-guajará, totalmente requalificada. Durante o ato de entrega, estiveram presentes a Secretária Municipal de Saúde, Dayane Lima; a Secretária Adjunta de Saúde, Karla Madeira; o Deputado Estadual Erick Monteiro; o Subprefeito, Elias Barreto, o titular da SESAN, Paulo Macedo; a titular da SEURB, Adriana Cardoso; Servidores da Unidade, demais autoridades municipais e usuários da Unidade Básica.

A entrega da UBS Cristo Redentor, que agora passa a ser Clínica Saúde da Família Cristo Redentor, ocorre um ano após a assinatura da Ordem de Serviço para sua revitalização, a época a Unidade foi a 56° a ter sua OS assinada, para após toda a reforma que seria realizada, assegurar um atendimento mais humanizado e de qualidade aos pacientes.

A Unidade atende cerca de 40 pacientes diariamente e segundo a gerente da Unidade, enfermeira Silvia Leite, após a reforma o atendimento será dobrado com o prédio novo revitalizado, ampliado e reformado. “Certeza que iremos dobrar os atendimentos à comunidade. Teremos consulta médica, consulta de enfermagem, consulta odontológica, procedimento odontológico, preventivo, salas de vacina, curativo e o nosso laboratório que fará coleta de sangue de segunda a sexta “.

A Unidade necessitava dessa requalificação, pois o espaço estava muito precário e o fato da Clínica não possuir alguns serviços, dificultava muito o trabalho dos servidores da saúde. Após a reforma, o sonho de oferecer a comunidade um atendimento completo e de qualidade agora é real.

“É muito emocionante, é de chorar o coração mesmo, é algo que nós nunca tivemos, uma sala de imunização completa, a sala de preventivo que nunca tivemos, a sala da odontologia até tinha, temos a dentista, mas nós nunca pudemos fazer um procedimento odontológico que a comunidade precisa, como uma extração de dente, e hoje nós vamos ter tudo isso e muito mais”, disse a enfermeira Silvia Leite.

Para a Secretária de Saúde, Dayane Lima, entregar a nova Clínica Saúde da Família Cristo Redentor é de grande importância para todos, principalmente com os novos serviços que irão agregar no atendimento disponibilizado à população local.

“Antes, os serviços tinham que ser encaminhados para as outras UBS, porque não tinha o serviço aqui. Então, a partir de hoje, graças a Deus, graças ao nosso prefeito Doutor Daniel, vocês vão poder contar tudo aqui na Unidade. Vai ter vacina, vai ter curativo para a população, PCCU, vai realizar exames laboratoriais e futuramente, também já vai ser implementado o Ananin SUS, para o usuário sair com a sua marcação já regulada, já sabendo o dia e onde ele vai ser atendido de acordo com a especialidade médica “, disse a Secretária, Dayane Lima.

O Deputado Estadual, Erick Monteiro, fez questão de estar presente na inauguração e destacou a importância do trabalho de requalificação nas Unidades da Rede de Saúde do Município, que vem ganhando notoriedade em nível estadual.

“É uma alegria, uma satisfação estar, Daniel, aqui contigo, entregando mais uma unidade de saúde, a Unidade de Saúde Cristo Redentor. Ananindeua cresce a cada dia na área da saúde, na área da infraestrutura. Esse posto de saúde, entregue com muita qualidade, é exemplo disso, e a população que tanto precisa desse cuidado, carinho e trabalho que vem sendo desenvolvido”, declarou o deputado.

Para o Prefeito de Ananindeua, a importância de um atendimento humanizado e local com adequação e qualificação nas Unidades de Saúde é de suma importância.

“Eu sei que vocês estavam ansiosos por esse Posto, que foi ampliado, requalificado e daqui a pouquinho a gente vai estar informatizando para que vocês ainda tenham uma qualidade ainda melhor aqui para atendimento. A gente está dando uma estrutura toda moderna, bonita, mas uma coisa é mais importante do que isso. É a forma como vocês vão estar aqui atendendo as pessoas que vão bater aqui na porta todo dia”.

Dr. Daniel disse ainda que, mais do que um remédio, mais do que um exame, as pessoas precisam de uma palavra de atenção. “Precisam ser ouvidas, ser tratadas com carinho. Então, esse é o meu pedido que eu faço. Aqui, mesmo com uma estrutura ruim que vocês tinham, nunca teve uma reclamação de atendimento. Então agora, com uma estrutura melhor ainda, vocês têm que se dedicar mais ainda para atender melhor ainda as pessoas “, concluiu o Prefeito.

Na Clínica Saúde da Família Cristo Redentor além da obra física, foram realizadas a urbanização e adequação dos ambientes para atender pessoas com necessidades especiais (PNE). A Comunidade contará com atendimentos tais como: Consulta médica, Consulta Odontológica, Procedimentos Odontológicos, Triagem e Consulta de enfermagem, PCCU, Sala de Vacina, Sala de curativo e Farmácia.

DADOS DA GESTÃO

O município conta com 77 Unidades, sendo Unidades Básicas de Saúde, Super Centro, Urgências, Clínicas, Centro do Pé diabético, UPAS e Policlínicas, dessa totalidade 55 já foram reformadas, 18 estão passando por reforma para serem entregues e outras cinco serão assinadas ordens de serviço para começar a reforma.

Essas reformas e requalificações fazem parte do Projeto Saúde Primária Ananindeua Qualificada, cuja proposta (desde o primeiro dia da gestão) é requalificar todas as Unidades de Saúde do município até o final da gestão. A meta vem sendo cumprida com sucesso, já que as obras não param e estão sendo concluídas em tempo hábil.

Imagens: Ascom/PMA