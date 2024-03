Saiba o nome da filha de Neymar Jr. com Kimberlly

Amanda Kimberlly, grávida do terceiro filho de Neymar Jr., revelou neste domingo (10/3) qual será o nome da bebê, que teve o sexo confirmado na semana passada.

A segunda filha do jogador de futebol se chamará Helena. O portal LeoDias anunciou com exclusividade em janeiro que a influenciadora esperava uma menina. A informação foi confirmada na última sexta-feira (8/3), junto ao primeiro vídeo da barriga da grávida.

Discreta, Kimberlly não tem publicado o dia a dia da sua gravidez, fazendo apenas atualizações esporádicas. A gestação foi noticiada com exclusividade pelo portal LeoDias e confirmada pela própria família do atleta. Eles se conhecem há algum tempo e Amanda chegou a ficar ao lado de Neymar ano passado quando ele teve uma lesão no joelho que o tirou dos campos, para se recuperar para este ano.

Fonte: Portal Léo Dias/Foto: Reprodução / Montagem