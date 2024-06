Mais de 970 crianças são imunizadas no Dia D de vacinação contra poliomielite

No Dia D de vacinação contra poliomielite, realizado ontem, sábado, 7, em Santarém, 973 crianças de 1 a 4 anos foram imunizadas contra a paralisia infantil. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), disponibilizou 15 pontos de imunização na zona urbana e no planalto: Hall da Prefeitura, UBS Salvação, UBS Nova República, Feirinha do Juá, UBS Jutai, UBS Diamantino, UBS Mararú, UBS Santíssimo, UBS Fátima, UBS Jacamim, UBS Cipoal, UBS São José, UBS Tabocal, UBS São Brás e UBS Alter do Chão.

Os pontos de vacinação na zona urbana funcionaram das 08h às 17h e no planalto das 08h às 12h. O principal objetivo da campanha é reduzir o risco de reintrodução do poliovírus. Desde o início da campanha de imunização da pólio, no dia 27 de maio, até hoje, já foram aplicadas 3.131 doses.

Narjara Dantas, secretária municipal de saúde de Santarém, enfatizou a importância da imunização.

“Hoje, em nosso município, estamos realizando a campanha do Dia D, focada na imunização contra a poliomielite e oferecendo outras vacinas também. Estamos em processo de transição, substituindo as duas doses de reforço oral da vacina contra a poliomielite por uma dose de reforço com vacina inativada, um avanço significativo na saúde. Visitei vários postos de saúde e observei uma boa aceitação da vacinação. O trabalho das enfermeiras das UBS tem sido crucial na conscientização sobre a importância dessa vacinação.”

Imagem: Agência Santarém