Congresso IFC Amazônia destaca a importância da aquicultura paraense

Começou ontem, quarta-feira, 23, com apoio do Governo do Pará, por meio da Secretaria de desenvolvimento Agropecuário e da Pesca – Sedap, a 2ª edição do Congresso Internacional de Pesca e Fish Expô Brasil (IFC Amazônia), no Hangar Centro de Convenções da Amazônia, que visa expandir a produção de pescado com sustentabilidade e apoiar o desenvolvimento da pesca e aquicultura na Amazônia.

O governador do Pará, Helder Barbalho, acredita que a pesca significa um importante vetor de produção de alimento e vocação do estado como protagonista na pesca artesanal e cada vez mais criando condições e crescendo a produção pesqueira no estado.

“Hoje, o Pará se consolida por um lado a maior pesca artesanal e por outra apontando para ser um maior produtor de psicultura de todo o Brasil, isto representa geração de emprego, oferta de alimento de qualidade para as pessoas e representa uma solução de sustentabilidade a partir de produções sustentáveis que garantem com que o uso da terra possa ser feito intensificando e diversificando as atividades produtivas e cada vez nós devemos apostar na atividade pesqueira no Estado do Pará”, conclui Barbalho.

Para o presidente e ex-ministro da pesca Altemir Gregolin o IFC, a melhor forma de contribuir com o pescado é mostrar que é a forma alternativa de produção de proteína para a Amazônia. “Tenho a certeza de que o Brasil será grande no cultivo do pescado, hoje somos o quarto maior produtor de tilápia do mundo, atrás apenas da China, Indonésia e Egito”.

“Aqui no Pará temos 340 mil pescadores e nós estamos ao lado do pescador” iniciou o Ministro da Pesca, André de Paula. Ele acrescentou que o Ministério da aquicultura está mais uma vez ao lado do IFC e de forma especial na 2ª edição do IFC Amazônia, porque um evento como esse é trabalhado em todos os mercados no mundo inteiro.

Serviço

O evento começou ontem e segue até sexta-feira, dia 25 de abril, com palestras, painéis técnicos e oportunidades de negócios para fortalecer a cadeia produtiva do pescado com foco em inovação, mercado e preservação e pode ser conferida no site ifcamazonia.com.br. As inscrições continuam disponíveis de forma gratuita para a sociedade.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias