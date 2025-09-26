Corpo de Bombeiros realiza vistoria no Parque Ita para garantir segurança durante o Círio

O Parque de Diversões Ita, instalado no estacionamento da Basílica Santuário de Nazaré, em Belém, passou por uma vistoria detalhada do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) na manhã desta sexta-feira (26). A ação é parte das medidas de segurança para garantir que o espaço esteja pronto para receber o público durante o Círio de Nazaré, um dos eventos religiosos mais tradicionais da cidade.

Durante a inspeção, os militares verificaram a estrutura dos brinquedos, conferiram a estabilidade das instalações, a eficiência do aterramento elétrico, a presença e validade de extintores de incêndio, saídas de emergência e a sinalização de segurança. Além disso, simulações de funcionamento dos brinquedos foram realizadas para assegurar que todos os procedimentos de segurança estejam operando corretamente.

O comandante da vistoria, tenente-coronel José Carlos, explicou que a ação é preventiva e fundamental: “Nosso objetivo é garantir que todos os frequentadores, especialmente crianças e famílias, possam aproveitar o parque com segurança. Cada detalhe é analisado, desde a estrutura física até os equipamentos de emergência.”

Se a liberação do parque for concedida ainda hoje, ele abrirá as portas a partir das 17h, funcionando todos os dias das 16h às 23h, com horários especiais em feriados e datas festivas. O Parque Ita é considerado uma das atrações principais do Arraial de Nazaré, recebendo milhares de visitantes durante todo o período do Círio.

Além de brinquedos e atrações para crianças e adultos, o parque também conta com áreas de alimentação, espaços de descanso e banheiros acessíveis, reforçando o compromisso com o conforto do público. A vistoria realizada pelo Corpo de Bombeiros é um lembrete de que a segurança é prioridade, permitindo que os visitantes aproveitem as atividades com tranquilidade.

O Círio de Nazaré, que atrai fiéis e turistas de todo o país, é marcado por celebrações religiosas, procissões e eventos culturais. A abertura segura do Parque Ita é parte desse cenário, garantindo que o entretenimento e a fé possam caminhar lado a lado.

Imagem: Agência Pará