sexta-feira, setembro 26, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeCÍRIO 2025
CÍRIO 2025

Corpo de Bombeiros realiza vistoria no Parque Ita para garantir segurança durante o Círio

O Parque de Diversões Ita, instalado no estacionamento da Basílica Santuário de Nazaré, em Belém, passou por uma vistoria detalhada do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) na manhã desta sexta-feira (26). A ação é parte das medidas de segurança para garantir que o espaço esteja pronto para receber o público durante o Círio de Nazaré, um dos eventos religiosos mais tradicionais da cidade.

Durante a inspeção, os militares verificaram a estrutura dos brinquedos, conferiram a estabilidade das instalações, a eficiência do aterramento elétrico, a presença e validade de extintores de incêndio, saídas de emergência e a sinalização de segurança. Além disso, simulações de funcionamento dos brinquedos foram realizadas para assegurar que todos os procedimentos de segurança estejam operando corretamente.

O comandante da vistoria, tenente-coronel José Carlos, explicou que a ação é preventiva e fundamental: “Nosso objetivo é garantir que todos os frequentadores, especialmente crianças e famílias, possam aproveitar o parque com segurança. Cada detalhe é analisado, desde a estrutura física até os equipamentos de emergência.”

Se a liberação do parque for concedida ainda hoje, ele abrirá as portas a partir das 17h, funcionando todos os dias das 16h às 23h, com horários especiais em feriados e datas festivas. O Parque Ita é considerado uma das atrações principais do Arraial de Nazaré, recebendo milhares de visitantes durante todo o período do Círio.

Além de brinquedos e atrações para crianças e adultos, o parque também conta com áreas de alimentação, espaços de descanso e banheiros acessíveis, reforçando o compromisso com o conforto do público. A vistoria realizada pelo Corpo de Bombeiros é um lembrete de que a segurança é prioridade, permitindo que os visitantes aproveitem as atividades com tranquilidade.

O Círio de Nazaré, que atrai fiéis e turistas de todo o país, é marcado por celebrações religiosas, procissões e eventos culturais. A abertura segura do Parque Ita é parte desse cenário, garantindo que o entretenimento e a fé possam caminhar lado a lado.

Imagem: Agência Pará

Recuperação de Credito 300-x-100
Recuperação de Credito 300-x-100
Artigo anterior
Pará e Banco do Brasil firmam pacto de R$ 500 milhões para alavancar negócios comunitários da bioeconomia
Próximo artigo
Mangal das Garças oferece oficina de filtro dos sonhos para crianças neste domingo 28

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,272FansLike
3,602FollowersFollow
22,600SubscribersSubscribe
BanparáMastercad 320x320px
BanparáMastercad 320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315