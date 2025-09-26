Mangal das Garças oferece oficina de filtro dos sonhos para crianças neste domingo 28

O Parque Zoobotânico Mangal das Garças, em Belém, promove neste domingo (28) mais uma edição do projeto infantil Ecoarte, com uma oficina especial de filtro dos sonhos. A atividade será realizada às 10h, no anfiteatro do parque, e é destinada a crianças de todas as idades. A entrada é gratuita, reforçando o compromisso do parque com a educação ambiental e o lazer acessível.

O filtro dos sonhos é um amuleto tradicional da cultura indígena norte-americana, especialmente dos povos Ojibwe. Acredita-se que ele filtra os sonhos, permitindo que apenas os bons passem pelo buraco central, enquanto os pesadelos ficam presos na teia e desaparecem com a luz do dia. Este símbolo será o ponto de partida para a oficina, que visa ensinar às crianças sobre tradições culturais e a importância de criar com as próprias mãos.

Oficina criativa com materiais naturais

A oficina será conduzida pela “Cumbuca – Oficinas Criativas”, projeto que utiliza materiais naturais encontrados no próprio parque, como sementes, folhas e fibras vegetais, além de miçangas coloridas. As crianças terão a oportunidade de confeccionar seus próprios filtros dos sonhos, estimulando a criatividade, a coordenação motora e o respeito pela natureza.

Mayara Cohen, idealizadora da “Cumbuca”, destaca: “Estar presente nesse momento tão único que é a infância tem sido um privilégio. Toda semana, diversas crianças se juntam aqui, nesse ambiente maravilhoso, para entrarem em contato direto com a natureza e aprenderem, de maneira divertida, mais sobre diversos temas.”

O projeto Ecoarte é uma iniciativa do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur), e da Organização Social Pará 2000, que administra o Mangal das Garças. A proposta é difundir a educação ambiental de forma lúdica e criativa, oferecendo às crianças experiências que conectam arte, cultura e natureza.

Além da oficina de filtro dos sonhos, o Mangal das Garças oferece outras atividades educativas, como a alimentação das iguanas às 8h30 e passeios com rapinantes diurnas às 9h, de terça a sexta-feira. O parque funciona de terça a domingo, das 8h às 18h, e está fechado às segundas para manutenção. A entrada é gratuita, com acesso aos espaços monitorados, como o Borboletário e o Memorial, custando R$ 9 (inteira) e R$ 4,50 (meia).

Imagem: Agência Pará