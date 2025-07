Corpo de Bombeiros reforça ações de prevenção na praia do Caripi em Barcarena

Por Roberta Meireles (SEGUP)

A Praia do Caripi em Barcarena, na Região Metropolitana de Belém, está entre as 50 localidades que receberam reforço nas ações de prevenção e fiscalização na Operação Verão 2025, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará, está presente na praia da Caripi desempenhando um papel fundamental com reforço de militares realizando atendimentos pré-hospitalares, em casos de acidentes com animais marinhos, primeiros socorros, além do monitoramento e prontidão dos guarda-vidas em bote na extensão da praia e outros na faixa de areia.

Segundo o Sargento BM Carvalho, que está gerenciando a equipe no Ponto Base da Praia do Caripi, a prevenção nas praias é fundamental para evitar que acidentes venham a ocorrer.

“Nós estamos aqui atuando com oito militares por escala de serviço, uma dupla na lancha, uma dupla no pier, outra no igarapé e o restante aqui no ponto base com socorrista e gerenciador. E o que estamos percebendo aqui, no último final de semana de julho, é que com o término das férias escolares da região metropolitana, já houve uma redução no fluxo de pessoas aqui, então isso está sendo benéfico para o serviço operacional de todos. Pra gente teve uma boa redução de ocorrências no meio aquático, o que temos atendido bastante é chamado com o desaparecimento de crianças e alguns acidentes com animal marinho, mas até isso diminuiu, antes tinha muito mais. Então dessa forma está sendo bem melhor. Desde a chegada das pessoas, fazemos orientação e identificação de crianças e assim temos tido bastante tranquilidade durante nossas ações de prevenção. Nós também estamos atuando com toda a estrutura necessária e todo o apoio necessário do estado para operacionalizar nossas ações”, afirmou o Sargento Carvalho.

A equipe dos Bombeiros também ponderou algumas recomendações para as famílias evitarem e iscos nas praias:

– Respeitar as delimitações da área e as orientações dos profissionais;

– Ficar submerso apenas até a altura do umbigo, que é o limite de segurança recomendado. Evitar o excesso da ingestão de bebida alcoólica;

– Lembrar que os pais são os principais responsáveis pela guarda das crianças.

Para a autônoma, Edna Cardoso, que aproveita o último fim de semana de julho com a família, os cuidados das forças de segurança são muito importantes para a diversão segura da família. “Pra gente que traz criança para a praia, as dicas e cuidados dos Bombeiros são essenciais, pois nos ajuda a ter a atenção necessária, a identificar nossas crianças e além disso tem os policiais que ficam pela praia pra evitar que pessoas venham praticar roubos aqui. Então estamos muito bem e aproveitando tudo”, disse ela.

Operação Verão

A Operação Verão 2025, Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), conta com mais de 9 mil agentes de segurança, incluindo órgãos municipais e federais, trabalhando em conjunto para garantir a segurança até o dia 4 de agosto em todo o Pará.



