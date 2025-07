Cristian Tassano chega a Belém para reforçar o Remo na Série B

O zagueiro Cristian Tassano, de 29 anos, desembarca em Belém nesta sexta-feira (1º) para realizar exames médicos e assinar contrato com o Clube do Remo, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro.

Com dupla nacionalidade uruguaia e italiana, o defensor tem passagens pelo futebol europeu e sul-americano. Na última temporada, atuou em 32 partidas pelo Feirense, de Portugal. Tassano também vestiu as camisas do Santa Clara (Portugal), Rosário Central (Argentina) e Twente (Holanda), além de ter integrado as categorias de base da Seleção Uruguaia.

A contratação faz parte do plano da diretoria azulina para reforçar o sistema defensivo na reta decisiva da Série B. O Remo ocupa atualmente a 5ª colocação, com 30 pontos, e segue na briga por uma vaga no acesso à Série A.

O clube trabalha agora para regularizar o nome de Tassano no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o que permitirá a estreia do atleta nas próximas rodadas da competição.

O próximo jogo do Leão será também nesta sexta-feira (1º), às 20h, contra a Ferroviária-SP, no Estádio Mangueirão, pela 20ª rodada da Série B.

Imagem: Divulgação