Curso de Educação Física da Uepa incentiva valores olímpicos há 54 anos no Pará

Com a realização das Olimpíadas 2024, na França, fica ainda mais forte a evidência de que o esporte tem um potencial educativo que transcende em atitudes e valores para o dia a dia do cidadão, para a vida de todos em sociedade e no respeito ao próximo. A avaliação é do coordenador do curso de Educação Física da Uepa, Smayk Sousa.

Contribuindo há 54 anos com o desenvolvimento do Pará, o curso de educação física do Centro de Ciências Biológias e Saúde (CCBS) da Universidade do Estado Pará (Uepa) é o curso mais antigo no Pará, e promove os valores olímpicos, por meio do ensino, do esporte e das atividades físicas.

O curso pioneiro no Pará, e pioneiro no Norte do Brasil, mostra sua missão nas salas de aula, nas quadras, nas pistas, nas piscinas e na formação de profissionais éticos e com responsabilidade social. E o olimpismo nas aulas de educação física se traduz nos valores olímpicos como excelência, amizade e respeito às diferenças.

Para o educador físico, e coordenador do curso de Educação Física, Smayk, os princípios do olimpismo são fundamentais, vão além dos ambientes esportivos, influenciando positivamente a vida de cada pessoa.

O professor Smayk explica que os primeiros registros das olimpíadas surgiram há mais de dois mil e setecentos anos, com intuito de promover o esporte e declarar o melhor guerreiro, o melhor soldado numa determinada modalidade.

Os gregos

“Na Grécia Antiga todos os atletas praticavam esportes sem vestimentas, sem roupas. Tanto é que as mulheres não podiam participar. Eram só homens Por isso, aquelas estátuas sem vestimentas, a própria estátua da educação física com o corpo de um homem nu, não é um culto ao corpo, e sim, devido aos jogos e eles não terem as vestimentas apropriadas. Então, os ‘soldados/atletas’ participavam com o objetivo de saber quem era o melhor naquela época, seja na esgrima, no tiro, arco e flecha, corrida, entre outros. Daí por diante, o esporte vem se desenvolvendo, já tendo uma outra roupagem. A Olimpíada se tornou tão Importante para o mundo, costumo dizer dessa forma, porque ela chega a parar guerras. Observe que a bandeira olímpica está ali significando um momento de paz, nela está a união dos cinco continentes que são representados pelos anéis. A Olimpíada é um evento majestoso para o esporte e para o mundo, em todas as modalidades, em combate, no atletismo, esporte coletivo, ou esportes individuais’.

Segundo Smayk, as Olimpíadas para os profissionais da área da educação física, tanto para o ambiente da licenciatura que trabalha dentro da escola, como o ambiente do bacharelado (que trabalha fora da escola), ela tem vários significados como “educacionais, profissionais, significados de moral, de ética; os princípios olímpicos acabam movendo sentimentos valiosos para o desenvolvimento, não só do ser humano como também do cidadão pertencente a uma sociedade, na qual a pessoa busca a ética, a justiça, busca ser melhor e demonstrar nos hábitos a verdadeira disciplina de um campeão olímpico. Quando vemos os ídolos, temos que esses ídolos são merecedores. Para se ter uma ideia, a coroa de folhas de louros que representa a vitória, era a maior premiação que um soldado/atleta naquela época poderia receber. Hoje, o atleta não deixa de ser um ‘soldado’, porque a disciplina é muito grande para esses atletas. Hoje, mesmo eles sendo modernos e despojados, têm uma disciplina rigorosa para treinar e para cada modalidade existe um sacrifício, um sacrifício humano, que será representado, seja ele com a vitória ou não”.

O professor ressalta que o sacrifício não precisa vir recheado somente de vitória, pois até aquele indivíduo que participa da Olimpíada, selecionado por um país para representá-lo, “esta é a maior honraria que um atleta pode receber. A vitória começa por ter sido selecionado. Assim, só pelo fato de estar com a bandeira naquele momento olímpico, perdendo ou ganhando, já é um vitorioso. Tudo isso é ensinamento para a vida de todos nós”. E cita com emoção princípios que permeiam o curso e a formação profissional como companheirismo, dedicação, respeito, lealdade, competitividade limpa sem burlar as regras, sem prejudicar o outro competidor. “Os professores repassam isso para os alunos do curso, a verdadeira filosofia olímpica. Trazemos o espírito olímpico para nossa realidade esportiva e educacional”.

Como professor, Smayk explica que existem três tipos de esporte: participativo, educacional e de rendimento. A Olimpíada é um esporte de rendimento. “O atleta que vai disputar os jogos, ele não prevê só saúde, ele busca a vitória. Mas é um momento também educacional e científico. Porque a ciência está presente hoje nos esportes. A ciência está presente em laboratórios, vários profissionais da área da fisiologia, do treinamento esportivo e da própria modalidade estão envolvidos, ou seja em todos os aspectos desde o seu início até o seu término”.

Jogos Internos

Em Belém, o campus III, da Uepa, foi a sede da IX Edição dos Jogos Internos do Curso de Educação Física (JICEF), no último mês de junho. O evento foi organizado pelos alunos, com o apoio da coordenação do curso. Mais de 200 alunos participaram em modalidades como tênis de mesa e de quadra, natação, atletismo, futsal, basquete e handebol, compartilhando dos valores olímpicos.

“Escolher Educação Física na Uepa sempre foi a minha primeira opção desde que comecei a pensar no vestibular. Sempre fui apaixonado por esportes, então foi fácil decidir onde estudar. Quando visitei o campus pela primeira vez, fiquei impressionado com o seu tamanho, as piscinas, as quadras e o ginásio. Era tudo muito impressionante. Após iniciar o curso e vivenciar essa experiência, descobri que estava no lugar certo. São muitas áreas, e a maior parte delas envolve trabalhar e ajudar pessoas, o que eu amo fazer”, contou o universitário do segundo ano da graduação, em Belém, Carlos Eduardo Romeiro Guimarães, um dos participantes dos Jogos Internos.

Curso – A Universidade do Estado do Pará (Uepa) foi a pioneira na oferta do curso de graduação em Educação Física no norte do país, fundado dia 11 de maio de 1970, cujo curso de licenciatura completou 54 anos de história em 2024. A Escola Superior de Educação Física homenageia o professor Nagib Matni, responsável por grande parte da implantação e administração da graduação, sendo mentor da estruturação que compõe até hoje o curso de Educação Física. Atualmente, a graduação possui também a habilitação em Bacharelado. O curso de Educação Física tem sede em Belém no Campus III e faz parte do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS). Pelo curso regular, além da capital, está em Santarém, Tucuruí, Altamira e Conceição do Araguaia.

Em sete polos pelo programa Forma Pará, o curso de Licenciatura em Educação Física formou alunos no primeiro semestre deste ano nos municípios de Melgaço, Gurupá e Benevides, onde foram entregues 107 profissionais graduados para estas localidades. Atualmente, o curso possui turmas nos municípios de Tracuateua, São Francisco do Pará, Capitão Poço e Terra Santa com um total de 159 discentes.

Em Belém, o campus III conta com salas de aula, auditório, biblioteca, piscinas para iniciantes e piscina olímpica, plataforma para saltos, vestuário, campo de futebol, quadra de tênis, ginásio com palco e quadra, ginásio de ginástica, entre outros espaços. Um dos destaques é o ginásio de ginástica artística inaugurado em 11 de maio de 1983 na Escola de Educação Física. De lá até os dias atuais, segue a descoberta de talentos nesta modalidade por meio de projetos do governo do Estado. Um exemplo é a paraense Andreza Lima que é uma das integrantes na equipe da ginástica nas Olimpíadas 2024.

O campus já foi sede de vários campeonatos importantes regionais, nacionais e internacionais e o curso de Educação Física inclui entre as suas disciplinas natação, vôlei, karatê, basquete, ginástica artística, handebol, futebol entre outras modalidades que fazem parte dos esportes das Olimpíadas. O Campus também oferta estas modalidades por meio de diversos serviços de extensão à comunidade, além de atividades físicas adaptadas.

“O objetivo principal do campus III é atender o curso de graduação em educação física, licenciatura e bacharelado. A extensão faz parte da formação da graduação para que nossos futuros professores possam estar estagiando, ou seja, o campus de Educação Física visa atender à formação de nossos futuros profissionais de educação física seja na licenciatura ou no bacharelado”, destaca o coordenador Smayk. As atividades retornam no próximo mês de agosto. Outras informações no campus III/Educação Física, localizado na avenida João Paulo II, bairro do Marco, em Belém.

Texto de Diane Maués, com a colaboração da estagiária, Laura Serejo / Ascom Uepa

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação