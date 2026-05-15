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SEGURANÇA

Vídeo: PRF interdita trecho da BR-010 em Aurora do Pará após danos causados pelas chuvas

A Polícia Rodoviária Federal informou nesta sexta-feira (15) a interdição total do trecho do km 263,7 da BR-010, no município de Aurora do Pará.

Segundo a PRF, a medida foi adotada após o agravamento de danos estruturais provocados pelas fortes chuvas registradas nos últimos dias na região.

Equipes acompanham a situação no local e avaliam as condições da rodovia para garantir a segurança dos motoristas.

A orientação é para que condutores evitem o trecho interditado e busquem rotas alternativas até a normalização do tráfego.

Até o momento, não há previsão oficial para liberação da pista.

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